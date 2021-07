Los 350 bomberos voluntarios que trabajan en Catamarca divididos en 14 cuarteles, ubicados todos en departamentos del interior de la provincia, se encuentran expuestos y al límite con una demanda creciente como consecuencia de la pandemia.

Según confirmaron, en diciembre del 2020 cada asociación recibió $428.571,42, que divididos por cada jornada de pandemia equivalieron a $810 pesos por día para sostener combustible, repuestos de unidades, barbijos, guantes, alcohol, y todos los insumos necesarios para funcionar. Por el aumento en la cantidad de fallecidos por covid-19, en algunos municipios los bomberos son convocados para enterrarlos y no cuentan con el equipo necesario de protección.

“La pandemia nos expuso aún más. Crecieron las demandas hacia nuestros cuarteles y, sin embargo, tuvimos escasa respuesta. Ni siquiera en la necesidad de vacunar contra el covid-19 con urgencia a nuestros compañeros, quienes desde el inicio trabajaron en la primera línea de riesgo”, contó a Catamarca/12 Alfredo Gómez, tesorero de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca.

“Estamos llegando casi al mes 8 que nos tendrían que haber dado la ayuda, ya sea desde la Nación o la provincia, y ni miras de que esto suceda. Ayer tuvimos cuatro incendios, por ejemplo. Estamos en situaciones muy límites. En Valle Viejo, donde trabajo, estamos con dos camionetas fuera de servicio. Santa María y Pomán, con un vehículo fuera de servicio, el gobierno mira para otro lado. Hay una ley que no la cumple”, explicó.

En este contexto, mencionó que durante la semana le entregaron una carta a cada jefe de bloque de las cámaras de Diputados y Senadores de la Legislatura provincial en las se les solicita modificar la Ley N° 4.234/85, que establece la entrega de un monto anual para las asociaciones de bomberos, "pero no dice ni cuánto ni cómo y nunca se hizo efectivo".

En diciembre de 2018, de manera excepcional y a modo de compensación por la falta de entrega de los subsidios que otorga Nación a todas las asociaciones del país en el marco de la Ley 25.848, la provincia le otorgó a la Federación de Catamarca la suma de 3 millones de pesos que fueron entregados entre 2018 y 2019.

“Ni el año pasado, ni este, el gobierno puso a los bomberos en el presupuesto. Con el decreto de emergencia por el covid dispusieron 1 millón para ayudar. Sin embargo, los bomberos hace un año y medio que venimos con doble tarea, transportando a gente cuando las ambulancias no dan abasto y hasta enterrando muertos sin que nos pregunten, al menos, si necesitamos para el combustible. A los clubes de fútbol les dieron 300 mil pesos, y en buena hora que les hayan dado, pero ellos no tuvieron actividad y nosotros estuvimos sobredimensionados en el laburo, hasta ayudando en los accidentes de tránsito”, manifestó Gómez.

“Los cuarteles siguen funcionando exclusivamente gracias al esfuerzo propio y el apoyo de cada comisión directiva, vecinos y en algunos casos algunos intendentes. Solo algunos. Necesitamos que el Estado nos dé una respuesta urgente continua y sustentable en el tiempo”, concluyó.

Desde los primeros días de marzo de 2020, las asociaciones de bomberos voluntarios se pusieron a disposición de los diferentes COE dedicados a planificar las políticas sanitarias contra la pandemia, ocupándose de diferentes tareas relacionadas al control y la prevención, no solo contra la pandemia de la covid-19, sino también contra el dengue.

Esta tarea que involucró el trabajo voluntario de las distintas dotaciones, en la mayoría de los casos durante las 24 horas de la jornada, todos los días, consistió en: control en los accesos de los departamentos, toma de temperatura a ingresantes; limpieza y desinfección en lugares públicos como hospitales, mercados, cajeros automáticos, calles, barrios y escuelas con funcionamiento de comedor; descacharrado; señalización para asegurar el distanciamiento social en lugares públicos de espera, colaboración con tareas sociales en comunas y comedores, colaboración en operativos de cobro de sueldos o aglomeración en bancos, rapipagos u organismos públicos, difusión de campañas de prevención y concientización, entierro de fallecidos, entre otras.



Entierros

Un dato revelador fue dado por uno de los bomberos del cuartel del departamento Santa María, quien aseguró que están enterrando a los muertos por covid-19 “porque no hay otra entidad que lo haga. Al estar incorporados al Comité Operativo de Emergencia (COE) se lo hace y el Estado provincial no está presente en esta situación. No obstante, el municipio nos está apoyando con los gastos que esto ocasiona”, dijo.

Asimismo, relató que “en el cementerio de Santa María ya no hay lugar para seguir enterrando fallecidos por coronavirus. Sabemos que la comuna está en arreglos por los terrenos que están al costado, pero los dueños están pidiendo muchísimo dinero y los intendentes no llegan a concretar por los montos que piden”, aseguró.

Voluntarios y necesarios

Jurídicamente, un cuerpo de bomberos voluntarios está conformado en una asociación civil sin fines de lucro, la cual, mediante una comisión directiva ad honorem, formada por socios de la institución, administra los recursos que se procuran obtener, con el fin de atender las necesidades operativas.

Al ser voluntarios, no cobran un sueldo. Los únicos rentados en Catamarca son los de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia, pero trabajan en la ciudad Capital y zonas cercanas a la misma. En los demás departamentos, sólo existen cuarteles de voluntarios.

Según datos que maneja la Federación, equipar a un bombero es caro. Por ejemplo, un chaquetón y pantalón ignífugo cuesta un promedio de 150 mil pesos. Los guantes, 6 mil pesos, un casco $30 mil y un par de botas intermedias 25 mil pesos.