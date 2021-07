La definición de candidaturas nacionales en el peronismo santafesino viene más tironeada que nunca, este año con más sectores en pugna que ensayan y discuten fórmulas diversas. De acá al viernes a medianoche –plazo de oficialización de listas– falta una eternidad para todas las variantes posibles. Y si bien hay algunos nombres ya fijos en su propósito de estar la oferta del 12 de setiembre en las PASO, lo único que parece más o menos seguro es que habrá lista de unidad. El problema es que no hay lugar para todos los que juegan.

Santa Fe renovará en las generales del 14 de noviembre 12 de sus escaños en el Congreso de la Nación: 9 de Diputados, y las 3 senadurías. En la Cámara alta, el Frente de Todos aspira a conservar las dos que tiene, y para ello Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun van firmes por la renovación del mandato. La firmatense cuenta con la venia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para revalidar su lugar. El rafaelino quiere hacer lo mismo con la banca que le dejó el gobernador Omar Perotti, pero ahí ya empieza el terreno de las negociaciones.

El punto débil de Mirabella es el escaso conocimiento popular que tiene, aunque se esfuerza en el último tiempo por realizar apariciones públicas y rodearse desde el espacio perottista Hacemos Santa Fe del favor de los intendentes del PJ. Hay quienes temen que si Mirabella es el primer nombre en la nómina a senadores el Frente de Todos pierda las dos bancas que hoy tiene; pero que Sacnun en primer lugar puede garantizar al menos la propia.

En este sentido, hay quienes reparan en que el ministro de Defensa, Agustín Rossi (La Corriente), mide mucho mejor en las encuestas, y que por ello hay quien lo imagina tallando como candidato a senador. "Es un paso lógico si quiere ser candidato a gobernador en 2023, y Agustín ya está lanzado a eso, aunque no lo diga", comentó una fuente cercana. Por cierto, Perotti llegó al sillón del Brigadier López desde el Senado de la Nación. Pero cuando le preguntan a él, dice que quiere seguir siendo ministro de Defensa.

Enfrente, otra lectura distingue la diferencia entre ser un candidato conocido pero ya con un techo comprobado en intención de voto –lo que podría ser el caso de Rossi–, y ser un candidato con bajo conocimiento pero con posibilidad de crecer en popularidad.

Otra fuente del PJ provincial deslizó que ante el bajo conocimiento de Mirabella, Perotti pensó en sugerir a un hombre de Rossi como primer candidato a senador, su ministro de Gobierno Roberto Sukerman, y a Marilyn Sacnun en segundo lugar.

La definición que madurará hacia el viernes dirá si aquel pacto entre Perotti y Rossi en 2019 sigue vigente o no. El único indicio disponible aquí cerca –la definición de listas para el Concejo de Rosario– muestra la fragmentación de ofertas, Hacemos Santa Fe por un lado, y La Corriente y el Movimiento Evita y La Cámpora, por otro.

Uno que se corrió del armado de listas para el Concejo en Hacemos Santa Fe es el actual secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, precisamente para preservarse de cara a la conformación de la lista a de Diputados y ser el alfil del gobernador.

Desde cada espacio interno del justicialismo coinciden en que el cuarto oscuro de las primarias debe mostrar al Frente de Todos con una lista única de candidatos a diputados, para no desperdigar potencial luego ante el Frente Amplio Progresista y Juntos por el Cambio. El problema, entonces, no es el "qué" sino el "cómo" y el "quiénes".

Distintas fuentes contaron que hace diez días Perotti le ofreció a María Eugenia Bielsa ser su primera carta para disputar el liderazgo de la nómina a Diputados. La arquitecta no solo rechazó el ofrecimiento del gobernador, sino que esa reunión terminó en muy malos términos, con insultos incluidos. Hasta el momento, no está claro a quién promoverá el perottismo para la lista a Diputados. Acaso, Mirabella mismo si no hace pie en la fórmula para el Senado. No está cerrado.

Trascendió también que la Casa Rosada mandó a medir en la opinión pública santafesina las chances de Rossi, del senador rosarino Marcelo Lewandowski y de la vicegobernadora Alejandera Rodenas como candidatos nacionales a la Cámara baja.

Lewandowski siente que puede y que tiene banca para ir por una diputación nacional, aunque su espacio de origen –el "bielsismo"– se haya desdibujado. Lo de Rodenas sería una novedad. Hasta ahora, su sector –el Nuevo Espacio Santafesino– ha manifestado apoyo a La Corriente y a la promoción de Rossi como candidato.

En el resto del escenario peronista, se sabe hace rato, el diputado provincial Leandro Busatto fue uno de los primeros nombres con aval para saltar al Congreso. El riesgo de esta candidatura es que si Rossi –el mentor del espacio– queda finalmente para la lista de Diputados, a La Corriente no le darán otro lugar expectante en la lista, y Busatto descendería demasiados lugares en la nómina.

En cuanto al Movimiento Evita, allí se abrió camino el concejal Eduardo Toniolli, con la expectativa de estar entre los 3 o 4 primeros lugares.

Por el lado de La Cámpora, ha sonado en estos días el nombre de la directora de Migraciones, Florencia Carignano (hija del veterano dirigente Raúl Carignano), como carta para jugar en la lista. También está el Frente Renovador, que juega en Santa Fe, y ahí se inscribe el nombre de Oscar "Cachi" Martínez para terciar en la conformación de la nómina.

Todo está abierto para las horas venideras, y más de uno supedita el resultado final al grado de presión que esté dispuesto a ejercer el propio Perotti. "Hasta la elección pasada, él se había mostrado prescindente, pero ahora demostró que quiere influir, tener peso propio. Hay que ver hasta dónde quiera o pueda, o lo dejen", especuló un conocedor del ancho escenario peronista.