"No hay nada hermoso en el dolor, pero indudablemente nos abre los ojos y nos obliga a pensar". Lo anota el poeta y abogado Julián Axat en “Los usos de La Peste (Camus en las pampas)”, uno entre los veintitrés textos que componen Desafíos en pandemia, el primer cuaderno/libro impreso que publica la revista digital de cultura y política La [email protected] Eñe. En estos días, por caso, las usinas de la derecha que formatearon y patrocinaron durante la administración anterior el desmantelamiento de la salud pública, desde hospitales a punto que no se terminaron hasta la eliminación del Ministerio, se desgañitan para culpar al gobierno por las cien mil víctimas abatidas por el covid, redonda cifra alcanzada recientemente. Los mismos muñecos que remaron el achicamiento del Estado, las aperturas irracionales en nombre de “la libertad” y “la república”, el descrédito de las vacunas, agitan hoy estas antorchas. Es una etapa de cascoteo entre cavernícolas y mesurados, neurorradicales y neoliberetas, pero es sabido que el establishment siempre larga a sus criaturas para ver cuál se robustece, cómo picotea el conjunto, quién lo hace mejor. Planificar, abducir, saquear: saben de eso. ¿Usar la peste? Pero claro. Macrismo más pandemia: ante ese panorama tan duro y complejo es que se plantean los desafíos que se trazan en este libro y su caudal de estrategias, ilusiones, reclamos, advertencias, idearios.



El conjunto de escritores, ensayistas e intelectuales que conforman el volumen es notable y puede ubicarse por recorridos históricos de los autores del lado de lo justo, lo común, lo popular, lo de acá. “Si quitamos la máscara ideológica del neoliberalismo veremos que el mundo está sufriendo un totalitarismo, en este caso financiero, que practica una nueva forma de colonialismo”, señala en su artículo el ex juez Raúl Zaffaroni, que observa un cambio planetario en el poder sobreacelerado por la pandemia, con políticos locales inescrupulosos que pugnan por convertirse en “candidatos a virreyes”. El filósofo Ricardo Forster asevera que el covid-19 signa “la existencia de un sistema económico-productivo-biotecnológico que va borrando las fronteras entre los humanos y los no humanos, que experimenta con la propia creación de vida y altera el adn bajo formas de manipulación cuyas consecuencias suelen escapárseles a sus gestores”. El politólogo Eduardo Rinesi enfatiza en la necesidad de un Estado más democrático y abarcativo, en asociación con otros estados, en el entendimiento de que devendrá un mundo con una concentración de riquezas mucho mayor que la ya muy pronunciada que preexistía al estallido de la pandemia: “La vana ilusión de que el coronavirus iba a enfermar de muerte al capitalismo o incluso a terminar con él revela todo su candor cuando vemos a las grandes corporaciones del mundo dar cuenta de la crisis sanitaria y seguir haciendo girar la rueda de la vida de los hombres y las mujeres del planeta en términos que no hacen más que potenciar y profundizar la lógica con la que siempre impusieron sus designios –sostiene Rinesi-. Frente a eso necesitamos una opinión pública mundial informada y crítica”.

La [email protected] Eñe es una publicación digital que cumple veinte años de recorrido e invita, según plantea su editor y director Conrado Yasenza, “a la reflexión, el debate y a incidir en la realidad política y social”. La hace a pulmón y convoca en su portal a un consustanciado abanico de autores: en el sitio pueden leerse ahora en primer plano, como para dar una idea, textos de Noé Jitrik, Vicente Muleiro y Martín Kohan. La persistencia de la pandemia en nuestras vidas desde comienzos del año pasado inspiró un mar de textos del que provienen los que desembocaron en el libro, donde dialogan artículos y ensayos de Luis Bruschtein, Dora Barrancos, Jorge Alemán, Estela Grassi, Alejandro Kaufman, Angelina Uzín Olleros, Jorge Giles. En el volumen hay escritos que trazan genealogías de los virus; cruces en torno a postulados de filósofos encumbrados como Giorgio Agamben, Slavoj Žižek o Byung Chul Han; enfoques en la intimidad y en los cambios culturales que implican las nuevas tecnologías; el llamado a la fraternidad del Papa y el peso de su figura en estos años según la mirada de Rubén Dri; una caminata entre Almagro y Tribunales de Hugo Presman, la ciudad vacía, los recuerdos y la aparición sorpresiva de Ingmar Bergman. Y hasta un reportaje de Rodolfo Braceli al coronavirus. El primero, asevera, tras comprar en un supermercado una botella de alcohol y otra de vino.

Desafíos en pandemia también incluye textos que postulan una mayor confrontación con el poder real, que critican el rebobine en la expropiación de Vicentín o anhelan una épica que acerque el tono del gobierno al kirchnerismo, y ahí puede encuadrarse por ejemplo el de Horacio González, que por supuesto jamás perdió de vista dónde principalmente apuntar, y aquí otra vez los usos de la peste: “Una nueva derecha, descarnada, utilitaria y sardónica –el rostro de Patricia Bullrich representa muy bien todo esto- decidió aprovecharse de esta desdichada situación”. Le preocupaba que perduraran “las nuevas máquinas de experimentación sobre lo humano y la glorificación de la inteligencia artificial”. Y se preguntaba: “¿No significa nada una sesión de psicoanálisis por zoom? ¿Una clase sobre el Gorgias o Platón por zoom? ¿Un cumpleaños por zoom?” Las sabía inevitables, pero buscaba alternativas.

Horacio escribía con mucha frecuencia en La [email protected] Eñe y alcanzó a invitar a leer este volumen. “Este libro acumula emociones, dudas, rabias y también algunas alegrías módicas, tanto como la pandemia hubo de permitirnos –escribió Yasenza, en el prólogo-. Pero sobre todo expresa la multiplicidad de miradas que requiere el deslizarse sobre un tiempo en el que la muerte fue convidada a la mesa de los vivos para desnudar quiebres y miserias de una sociedad global que presenta tantas complejidades”.