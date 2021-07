El delantero Lucas Pratto aseguró que "en ningún momento" quiso irse de River, pero también comentó que su relación con el entrenador Marcelo Gallardo "terminó en un cinco", dado que nunca le dijo personalmente que no lo iba a tener en cuenta en el plantel.

"Yo estoy tranquilo porque hablé lo que tenía que hablar en su momento. No me quisieron comunicar en la cara que no iba a ser tenido en cuenta. No puedo pretender que todos se manejen como uno pretende. Con Gallardo no volví a hablar; me hubiese gustado que me dijera que no me iba a tener en cuenta", aseguró Pratto.

En declaraciones televisivas, el delantero que se recupera de una grave lesión en la pierna derecha, indicó que en su última etapa en River le tocó "jugar poco" y él "necesitaba minutos", ya que cobraba un sueldo alto y de esa manera "no le servía ni a River ni a uno seguir en el club, endeudándolo más y uno sin jugar".

"Al club le estaba costando mucho pagarme y yo jugaba cada vez menos. Pero en ningún momento me quise ir de River. Todos saben lo que viví y que di todo por el club. Nadie puede reprocharme nada. No tengo nada que decir de Gallardo, es un gran entrenador. Los dirigentes hicieron un esfuerzo muy grande para que las cosas terminen bien", explicó.

Pratto comentó que la última vez que habló con Gallardo fue en febrero pasado cuando le dijo que iba a aceptar la oferta del Feyenoord de Holanda, donde fue a préstamo y sufrió la lesión de la que se está recuperando.

El futuro de Pratto podría estar en el fútbol brasileño o bien en algún club argentino como Vélez, que parece estar interesado en volver a tenerlo en sus filas. "La realidad es que tengo palabras de agradecimiento con la gente. Por eso nos sentamos con los dirigentes; había que resolver las cosas de la mejor manera. A los hinchas de River les agradezco por el cariño, saben lo que siento y lo feliz que me han hecho. Me hubiese gustado despedirme de otra forma de la gente", afirmó el jugador a modo de despedida de los fanáticos millonarios.