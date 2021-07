Faltan cuatro días para el cierre de listas de cara a las elecciones legislativas y el Frente de Todos define en su fuero interno, entre otras cuestiones, qué candidatos eligirá para competir en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un distrito complejo para el FdT ya que Juntos por el Cambio (ahora Juntos) es el favorito en el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta. Otro dato importante es que el oficialismo porteño irá en lista de unidad que encabezará una de las figuras más fuertes del espacio: la exgobernadora María Eugenia Vidal. Si bien el nombre del asesor presidencial, Leandro Santoro, parece por estas horas ser el favorito para enfrentarla, aún resta definir si él encabezará la lista o lo hará una mujer. Este será uno de los tantos temas que tendrán que abordar el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando se encuentren y decidan las listas definitivas.

Los nombres para ocupar el primero y segundo puesto son variados: más allá de Santoro, también se menciona a la diputada Gisela Marziotta, cuyo mandato está próximo al vencimiento. Ella está muy conforme con la tarea que pudo desempeñar en el Congreso impulsando, entre otras, leyes vinculadas a la igualdad de género --más allá de las vicisitudes generadas por la pandemia-- y en diálogo con este diario aseguró que estará donde el Presidente y la Vicepresidenta la necesiten. "No tengo una ambición personal, sino que me siento parte de un proyecto de todos", expresó. Otra de las posibles postulantes mujeres es María Rosa Muiños, vicepresidenta del PJ porteño cuyo mandato como legisladora culmina y no tiene la posibilidad de ser reelecta. También se mencionó a la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, quien asegura a su entorno que no tiene intenciones de abandonar sus tareas --sigue las negociaciones por las vacunas, acompañando a la ministra de Salud, Carla Vizzotti--. Gabriela Cerruti es otra de las diputadas que debe renovar, pero aseguró que no tiene interés en continuar en la política. Por último, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, que no mostró interés en dejar la cartera.

Quién estaría confirmado y probablemente vaya en tercer lugar en la lista es el diputado Carlos Heller, que debe reelegir porque termina su mandato. Heller fue elogiado en distintas ocasiones por Fernández y por el jefe de bloque del FdT en la cámara Baja, Máximo Kirchner, por el trabajo que llevó a cabo durante el último tiempo como presidente de la Comisión de Presupuesto en Diputados, donde se aprobaron proyectos muy importantes para el oficialismo. En diálogo con Página/12, Heller puntualizó que aspira a reelegir. "Toda mi vida fui orgánico, por eso creo que las candidaturas son una decisión que se tiene que tomar orgánicamente. Muchos me dan como candidato, pero efectivamente lo seremos aquellos que firmemos el sábado", explicó.

Según los números de algunas consultoras como R.Rouvier & Asociados, Rodríguez Larreta mantiene buena imagen y alto nivel de aprobación como jefe de gobierno. Cuando la consultora preguntó a los porteños si votarían a personas a favor o en contra de la actual gestión, el 43 por ciento dijo que votaría fuerzas a favor y el 35 a fuerzas en contra. Además, desde Rouvier notaron que hay un sector muy grande de indecisos ubicados en los sectores más pobres de la Ciudad. Según los números de la consultora Equis, en tanto, proyectando indecisos habría un 47 por ciento de personas que votarían a por Juntos y un 33 por ciento al FdT -- en el caso de que encabece la lista Santoro--. El número cambia si se quita el porcentaje de indecisos --un 17 por ciento--. En ese caso las cuentas darían un 38 por ciento para Juntos y un 28 para el FdT. Según los datos de elecciones anteriores, en 2019 el peronismo logró que entren al Congreso cuatro candidatos, en 2017 tan solo tres y en 2011, una de las mejores elecciones del peronismo en el distrito, cinco.

Sobre Santoro como primer candidato, Heller opinó que "me parece muy bueno, pero hay que ser prudentes. Las listas, por suerte, ahora se componen respetando la paridad y eso establece que, si encabeza una mujer, la tercera y quinta de la lista deberán ser mujeres y si encabeza un hombre, al revés". En ese sentido, como la candidata de Juntos es Vidal, algunos sectores del FdT consideran que sería mejor que la contrincante sea del mismo género ya que "el contraste con Santoro sería abrupto y le permitiría a Vidal victimizarse". Desde esos sectores también opinan que Santoro podría llegar a ser un candidato que quizás no logre convencer a indecisos. Otros, como Heller, opinan que Santoro "es un excelente candidato porque ha estado mucho en los medios y tiene una enorme instalación". Además, el diputado agregó que "creo en la igualdad de género por lo tanto no me parece que a priori sea mejor un hombre o una mujer, sino aquel que para todos sea el mejor candidato".

Para la lista de la legislatura Porteña, en tanto, sonaron nombres como el de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y los de Juan Manuel Valdés y Victoria Montenegro que tienen que renovar banca.