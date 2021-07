Julián Weich permanece internado en terapia intensiva por su cuadro de coronavirus A una semana de su ingreso al Hospital Rivadavia en la que presentó insuficiencia respiratoria, el conductor "estable" y con "buen pronóstico".

El médico personal del conductor, Mario Fitz Maurice, resaltó que "la estabilidad es buena noticia".



"Sigue estable. Ayer estuvimos hablando un rato a la noche y hoy a la mañana sigue con los mismos parámetros, lo cual es realmente bueno porque la estabilidad es un marcador de buen pronostico. Que no esté empeorando es una buena noticia y la estabilidad es una mejor noticia aún", explicó Maurice en el programa de radio que Weich conduce con Maby Wells.



El médico agregó que el conductor de 55 años "está sintiéndose mejor todos los días y durmió muy bien toda la noche, porque el insomnio lo estaba molestando mucho".

Aún así, Maurice recomendó ser cautelosos: "No me quiero adelantar, tenemos que pensar en el día a día. No es para hacerme el misterioso, pero después de 30 años y habiendo visto la evolución de los pacientes con este virus tengo que ser prudente".



El 18 de julio pasado, Weich fue trasladado a terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de salud, a más de diez días de haber dado positivo en Covid-19.