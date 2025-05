El magnate Elon Musk anunció este miércoles su salida del Gobierno de Donald Trump, tras expresar "decepción" por el megaproyecto fiscal y presupuestario del republicano, que - según dijo- "socava" su trabajo como asesor de eficiencia. "Ahora que mi tiempo programado como Empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador", dijo Musk -esta noche- en un breve mensaje en su cuenta de X.



El empresario agregó que la misión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una iniciativa enfocada en reducir la burocracia y el gasto federal, "se fortalecerá con el tiempo, a medida que se convierte en un modo de vida en todo el Gobierno".

Musk, en los últimos días, ya había adelantado que se proponía dejar el Gobierno y centrarse en sus empresas, especialmente en la aeroespacial SpaceX, que ayer hizo su noveno lanzamiento de prueba de un cohete con la meta de que la humanidad llegue a Marte. Precisamente, el multimillonario fundador de Tesla ofreció el martes una entrevista, durante el lanzamiento del cohete, al programa CBS Sunday Morning, que hoy publicó fragmentos de adelanto a su transmisión el próximo domingo, en la que este expresaba decepción.

"Me decepcionó"

Musk criticó el nombrado por Trump 'Gran y hermoso proyecto de ley', aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada y enviado al Senado estadounidense para su discusión. "Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE", declaró Musk en un fragmento del programa.

“Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso”, dijo Musk. “Pero no sé si podría ser ambas cosas,” Musk declaró en la entrevista. El proyecto incluye grandes rebajas de impuestos que no se verán compensadas con los recortes en salud y ayudas alimentarias que incorpora. Algunos análisis independientes calculan que contribuirá a aumentar la deuda en más de tres billones de dólares a lo largo de la próxima década.

Este fin de semana el magnate también había adelantado que pensaba dejar de lado la política, al relatar en X que estaba pasando todo su tiempo trabajando y durmiendo en "salas de conferencias, servidores y fábricas" y que quería estar "súper centrado en X, xAI y Tesla".

Musk había entrado a la Administración de Trump en calidad “empleado gubernamental especial”, un cargo creado por el Congreso en 1962 que permite al Gobierno o al poder legislativo contratar trabajadores temporales para tareas específicas con fecha de caducidad. El plazo terminaba para Musk este viernes.

El DOGE, sigla del Departamento de Eficiencia Gubernamental, fue una creación impulsada por Musk con el objetivo de reformar el gasto estatal. En sus primeros meses, el magnate sudafricano aspiraba a eliminar dos billones de dólares del gasto público, pero la cifra se redujo progresivamente a 150 mil millones.

Durante su gestión Musk enfrentó resistencia dentro del gobierno y múltiples litigios, en particular por su decisión de desfinanciar y eventuualmente cerrar el Departamento de Educación. “Sabía que había problemas, pero realmente es una batalla cuesta arriba tratar de mejorar las cosas en Washington, por decir lo menos”, había declarado en medio de una de sus batallas.

El final del DOGE está fijado por decreto para el 4 de julio de 2026, cuando Estados Unidos cumplirá 250 años.