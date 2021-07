#CualquieraPuedeGooglear Clic de rebaño: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya inscribe jóvenes de 18 a 24 años para recibir la vacuna contra el coronavirus. Clic podcastinado: debutó Las músicas de tu corazón, coproducción argentino-chilena entre LatFem y Ruidosa, con enfoque de género y especiales dedicados a Aterciopelados, Mercedes Sosa, Shakira o Javiera Mena. Clic de archivo: Attaque 77 soltó sus Sesiones pandémicas, con versiones en directo capturadas en el show por streaming que la banda dio en 2020 desde Strummer Bar.



#Pantallazos La performer Muma Mundo grabó Boceto de mí, un EP audiovisual que combina sus experiencias literarias, musicales y visuales, con la voz como único instrumento. Por otro lado, el 22/7 estrena en cines El planeta salvaje, de René Laloux, animación de culto psicodélica, flashera y sci-fi de 1973, sobre humanos que viven sometidos en un planeta de gigantes.

#AduanaParalela ¿Gustás discos sudamericanos? Tenés Blssom, debut del dúo de pop alternativo de la boliviana Patricia Cornejo y el colombiano Carlos Marín; o Jardín Delirio, de los punks antifas uruguayos Jesús Negro y los Putos, con tapa ilustrada por Gustavo Sala; o Drama, de Rodrigo Amarante, el compositor del tema de Narcos. ¿Norteamericanos? Revisá Night Work, del DJ y productor neoyorkino Chris Malinchak. ¿Uno europeo? Keep Your Distance, del rapero y productor inglés Flyo. ¿O asiático? One of a Kind, de los k-poperos de reality Monsta X. Es más, ¿querés uno oceánico? Andá a darle play a Kumamoto, del folk-popero australiano Garrett Kato.



#Cursos&Concursos En modo vacaciones de invierno, el CC Recoleta inició Inventario, su ciclo para adolescentes a terraza abierta, con fogón, metegol, beatbox, intervenciones, ping-pong, maratones de dibujo, fotografía y lectura, muestras y actividades virtuales, de martes a domingos de 14 a 18. ¿Preferís algo más de laboratorio? C3 armó taller para programar satélites en Scratch, para chicxs de 10 a 12 años (28/7, a las 18).

#HacelaSimple El psicodélico misionero Mariano Boratti desafía los límites del single en Martes nebuloso, su track de 9 minutos selváticos a puro noise experimental. Además, salieron temas nuevos de los rocanroleros Afilados (Un alivio, dedicada a su amigo Gabriel Ruiz Díaz), del cancionista pop El Dependiente (Siempre supe desviarme), del trío techno-folk Ignacio La Conga (Acá se quiebran las hachas), del cantante puntano Sael (Me enseñaste), del baterista Aro Cáceres (Zórzico y proestático y Dance This) y del guitarrista y bandoneonista mendocino Miguel López (Rezongo tanguero).