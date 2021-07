El gobierno del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto destinó más de 30 millones de dólares en la compra del software de espionaje Pegasus de la firma israelí NSO Group, según confirmó este miércoles la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) de México.



La reciente investigación conocida como Proyecto Pegasus de Forbidden Stories y Amnistía Internacional reveló que México es el país donde más se utilizó el software comercializado por Israel. Entre la lista mundial de 50 mil números telefónicos, unos 15 mil corresponden presuntamente a periodistas, políticos y militantes de derechos humanos de México.

Según detalló el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, el Grupo Tech Bull, una empresa fachada formada por la firma Balam Seguridad Privada y con vínculos con la israelí NSO Group, tuvo un contrato para Pegasus en 2014 con la Procuraduría General de la República (la actual Fiscalía General) y con el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, hoy prófugo en Israel. "Este contrato es de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group a la que terminó transfiriéndose los recursos", afirmó.

“Cabe señalar que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de ‘malware’, el primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Génaro García Luna hizo”, afirmó Nieto en referencia al software de espionaje Nice Track, un servicio similar al de Pegasus contratado en 2012 por la secretaría de Seguridad de Luna, quien actualmente está preso en Estados Unidos a la espera de su juicio por narcotráfico. Nice Track es un software desarrollado por la firma Nice Ltd con sede en Israel. Según consigna la revista Forbes, la firma NSO Group tuvo en su planilla a exempleados de Nice Ltd.

Además, el titular de la UIF se refirió a las grandes sumas de dinero que recibió la empresa fachada Grupo Tech Bull desde cuentas concentradas del gobierno mexicano. "No solamente se trata de montos incongruentes. Sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del Gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al 2018", apuntó. Nieto Castillo agregó que la firma Balam Seguridad realizaba transacciones a través Tech Bull para enviar recursos a personas físicas y empresas en varios países.

"Durante la administracíon de López Obrador estos grupos no han sido contratados", remarcó Nieto, quien dijo que las contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018, días después de que asumiera el actual mandatario.

AMLO es una de las 15 mil personas en México que fue víctima de espionaje por parte del gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto, según reveló el consorció de 17 medios internacionales que publicaron la investigación de Forbidden Stories y Amnistía Internacional. Al menos unas 50 personas del entorno de AMLO fueron espiadas incluyendo a su familia y médico personal.



Entre las personas espiadas en México a través del software Pegasus también figura la periodista de CNN, Carmen Aristegui junto a su hijo y su productora, Karina Maciel. También aparece el número de teléfono que utilizaba el periodista Cecilio Pineda, asesinado en marzo 2017. El diario británico The Guardian reveló que el celular de Pineda desapareció de la escena del crimen y que una semanas antes de su asesinato, el número fue considerado de interés por un cliente de la firma israelí NSO Group.