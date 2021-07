La foto de la jornada del cierre de listas fue la de la unidad: el Presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, protagonizaron, en una fábrica en provincia de Buenos Aires, el lanzamiento de las fórmulas del oficialismo de cara a las elecciones legislativas, junto a los cuatro precandidatos que encabezarán las listas en Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, candidatos en PBA, y de Leandro Santoro y Gisela Marziotta, que encabezarán la lista en CABA. Tal como se repitió en las últimas semanas, el oficialismo buscó demostrar que la potencia del espacio sigue estando en el sello del FdT y en la capacidad de articular diversos sectores que buscarán establecer una agenda, según dijeron los representantes más importantes de la coalición, de recuperación del trabajo, de la producción y de la actividad económica en la pospandemia. Los principales nombres de la lista dan cuenta de esta heterogeneidad. "Venimos a proponerles que nos acompañen como lo hicieron en el 2019 y para eso trajimos a nuestros mejores hombres y mujeres", expresó el Presidente. "El marketing y el coaching antes eran novedosos, pero ya los conocemos. Con saltito y risita no vamos a ninguna parte", disparó la vicepresidenta y pidió a la oposición dicutir "en serio cómo sacar al país después de la pandemia.

"Mientras la oposición hace su acto en una cancha de golf, desde el oficialismo lanzamos a nuestros candidatos en una fábrica de la provincia de Buenos Aires llena de trabajadores", se jactaban desde el oficialismo por la tarde en el predio de la fábrica Queruclor, ubicada en el partido de Escobar, a la espera de que llegaran los candidatos y los jefes de la coalición. Mientras Alberto Fernández almorzaba en la Quinta de Olivos con la primera dama Fabiola Yañez, la Casa Rosada funcionaba como centro de operaciones. Bajo la mirada atenta del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, desfilaron por Balcarce 50 las distintas figuras que fueron a firmar sus precandidaturas.

Los primeros fueron Tolosa Paz, que arribó a Casa Rosada a las 16 y fue aplaudida al ingresar a la jefatura de Gabinete, y el segundo de la lista en PBA, Daniel Gollán, acompañado por Kicillof y Andrés Larroque. Más tarde se conocieron los nombres de los primeros cinco integrantes de la lista en PBA: en el tercer puesto irá la funcionaria del ministerio de Transporte, Marcela Passo, como representante del massismo, el cuarto será el Secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo y como quinta irá la senadora bonaerense Agustina Propato, esposa del ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni. Cerca de las 17 también fue a Balcarce 50 el ministro Daniel Arroyo, que finalmente será candidato, aunque al cierre de esta edición no se conocía el lugar que ocuparía en la lista que podría ser el número diez. También dejaron asentada su precandidatura los diputados Vanesa Siley, Leopoldo Moreau, Monica Litza (Frente Renovador), Hugo Yasky y Julio Pereyra, actual diputado provincial y ex intendente de Florencio Varela.

Santoro también firmó su precandidatura y luego de hacerlo fue a la quinta de Olivos donde estuvo con el Presidente con quien se dirigió al acto en Escobar. Fueron en la misma camioneta que Fernández utilizó durante toda la campaña de 2019. Allí también viajaron Yañez, el secretario general de presidencia, Julio Vitobello, y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi. Marziotta luego de firmar, fue a la fábrica de Escobar en auto e ingresó acompañada del legislador Matías Barrotabeña cerca de las 17.30.



Faltaban pocos minutos para las 18 cuando en la fábrica que produce cloro y aerosoles se apagaron las máquinas, que no habían dejando de funcionar en la previa del acto. Fue el preludio para el ingreso del Presidente, la vicepresidenta, Kicillof y Massa, junto al intendente de Escobar Ariel Sujarchuk y el dueño de Queruclor, Walter López, uno de los empresarios que pagó el aporte solidario. Luego de ingresar, los principales referentes del oficialismo saludaron a los operarios y se ubicaron en las banquetas dispuestas en medio de la sala de trabajo. El ambiente era de muy buen humor, lo cual se hacía evidente en los chistes y comentarios que circulaban entre los funcionarios.

"La pandemia nos consumió mucho tiempo y esfuerzo, y sin embargo no dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y cumplimos con los compromisos electorales del 2019: reconocimos derechos de la mujer, dictamos la ley del IVE y de los Mil Días; los trabajadores y trabajadoras dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias que se discutió durante 11 años", dijo Fernández y agregó la ley que favorece a los monotributistas y la gratuidad de los medicamentos para los jubilados. Luego añadió que "cuidar a los argentinos no es parte de una campaña electoral" sino "un imperativo ético y moral". "Este imperativo es mío y es de los candidatos del Frente de Todos", puntualizó y dijo unas palabras sobre cada uno de los candidatos que lo escuchaban atentos.

"Aquí nadie sobra", indicó el Presidente y recordó que el expresidente Néstor Kirchner "abría los brazos y decía: 'ayuden a este pobre pinguino porque solo no puedo'. Ahora les pido lo mismo: necesitamos de todos todos todas". "Hay quienes creen en una sociedad para algunos y otros que creemos en una sociedad para todos", puntualizó y convocó a "que la Argentina se ponga de pie para siempre". En relación a la deuda con el FMI subrayó que "no me quiero sacar el problema de la deuda externa de encima, quiero solucionarlo".

A su turno, la vicepresidenta destacó la importancia de imprimirle a la campaña un tono reflexivo y sin "euforia", debido al momento que atraviesa el país y el mundo por la pandemia. "De todas las campañas en las que me tocó participar desde 1983, no hay ninguna como esta", aseguró, y agregó que "en esta etapa que vamos a comenzar es imprescindible la responsabilidad y la seriedad desde la discusión". También se tomó unos minutos para cuestionar el acuerdo que la oposición hizo con el FMI y expresó que "el marketing y couching les funcionó, pero se les nota cada vez más. Antes era novedoso, acostumbrados a los peronistas que somos rudos, pero con saltito y risita no vamos a ninguna parte". En ese sentido, convocó a "discutir en serio cómo vamos a sacar a la Argentina después de la pandemia"

Asimismo, criticó que los Derechos Especiales de Giro DEG que ingresarán por parte del FMI en el corto plazo no podrán utilizarse "para lo que lo utilizarán el resto de los países". "Decían q venían a ponernos la vida un poquito mejor y fracasaron. Lo que ellos nos decían que teníamos que hacer, lo hicieron en cuatro años y así estamos", afirmó CFK y agregó que el gobierno anterior "casi nos lleva al tacho a todos".

El discurso del presidente de la Cámara de Diputados estuvo, principalmente, volcado hacia los aspectos económicos. Habló de la recuperación del trabajo y productiva y destacó que "eso tiene q ver con cuál es el rol del Estado para la etapa que viene. Necesitamos un Estado que abrace y no abandone". Luego resaltó las leyes económicas que impulsó desde el Congreso como la del impuesto a las Ganancias, del monotributo y del Aporte Solidario. "En septiembre y noviembre vamos a elegir diputados para ayudar a nuestro presidente a ratificar un contrato que firmamos en 2019 con la ciudadanía, pero que la pandemia puso en pausa. Con Vicki, Daniel, Gisela y Santoro vamos a debatir en el Congreso la Argentina que viene", indicó. Para concluir dijo: "Unidos y vacunados podremos llevar adelante la tarea que empezamos".

En esa línea, Kicillof destacó que en PBA "tenemos candidatos que representan las ideas que trajimos en 2019, que trabajaron en el área social como Vicki y como Daniel que hizo un trabajo inmenso en la Provincia". Además puntualizó que "lo que viene es el capítulo siguiente: reconstruir Argentina del desastre neoliberal y de la pandemia. Estamos en un momento de inflexión, dando vuelta la página con la vacuna". Sobre la oposición y sus cuestionamientos a la vacuna puntualizó que "hay q ser caradura e ignorante para oponerse". Para finalizar destacó que "tenemos los mejores candidatos, pero el verdadero candidato es la unidad y los verdaderos candidatos somos todos".