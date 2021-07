El cierre de las precandidaturas a diputados nacionales en Salta para las PASO del próximo 12 de septiembre, no concluyeron a las 23:59 del sábado como se suponía. El motivo es que en el frente Juntos por el Cambio + no aceptaron dos listas, y llevó a qué se traslade la disputa a la Justicia Electoral.

La primera lista es la encabezada por el actual diputado Héctor Chibán (UCR), a quien la Junta Electoral de su frente le volvió a bajar el pulgar pasado el mediodía de ayer. El segundo, la que tiene en primer término el secretario de Industria, Comercio y Empleo de la provincia, Nicolás Avellaneda, que hará las presentaciones judiciales en las primeras horas de hoy.

En declaraciones que realizó Chibán a Salta/12, contó que pasado el mediodía de ayer, la Junta Electoral del frente Juntos por el Cambio+, le comunicó que no se oficializaba la presentación de su lista por tres argumentos, a su entender, "arbitrarios". El primero de ellos, señala que hubo un incumplimiento en la presentación de avales, pero el legislador indicó que fueron "subidos en tiempo y forma a la plataforma electoral".

El segundo argumento, asegura que Chibán no realizó los aportes como legislador ante su partido. "Eso está demostrado que no es así", precisó, dejando en claro que si existe tal deuda, debe ser el actual presidente Miguel Nanni, quien se lo comunique.

El tercero, refiere a que su lista "no está autorizada" por la UCR, lo que para el legislador resulta "totalmente ilegal y antidemocrático". "La ley de las PASO está hecha para terminar con la casta partidaria" y permitir que "cualquier ciudadano pueda presentarse", sabiendo que "la sociedad tiene el derecho libre en elegir los candidatos", expresó.

Es por eso que volverán a hacer una presentación ante la Justicia Electoral para obtener la oficialización definitiva de las precandidaturas. Chibán consideró que esta acción en su contra es porque desde el otro lado reconocen una lista competitiva. "Hay una intención política, arbitrataria y antidemocrática", expresó.

El diputado ya se había presentado ante la Justicia días antes justamente reclamando su participación en las elecciones. En el fallo que se dictó, se le dio luz verde para participar como precandidato porque, según la resolución judicial, se debía preservar el "derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes".

En el acta de ayer, el frente oficializó las dos listas presentadas en la noche del sábado. La primera del PRO - UCR, responde a un acuerdo entre ambos partidos por pedido de las autoridades nacionales. La lista está encabezada por Inés Liendo (PRO Capital), acompañada por Mateo Saravia (UCR Cerrillos) y Graciela Lena (PRO Tartagal).

La segunda, Juntos Somos +, que tiene como su principal precandidato al dirigente del partido Ahora Patria y diputado provincial Carlos Zapata. Lo siguen la concejala María Emilia Orozco y Alejandro Sentana.

Si se pelea por tres, puede haber cuatro

Por su parte Nicolás Avellaneda, afirmó que no estaba sorprendido al no poder presentar su lista, que en segundo término tiene a la diputada y dirigente del PRO, Amelia Acosta. Aseguró que está compuesta por afiliados del partido, donde el único funcionario provincial, es él. "Son todos afiliados al PRO y trabajan activamente desde los comienzos del partido" en la provincia, allá por el 2012.



Según Avellaneda, fue la apoderada del partido, María Dolores Pistone, quien le comunicó que tenía instrucciones de no recibirle la lista. "No me quiso argumentar más nada y no me dio más explicaciones", contó el funcionario a Salta/12. Es por eso que sostuvo que el argumento esgrimido no es válido, aduciendo que "se ve que de democracia y república, entienden poco".

A raíz de ello, se presentarán hoy ante la Justicia Electoral, ya que aseguran que cuentan con todas las pruebas que permitan la aceptación de su precandidatura. "Entendemos que como todo afiliado tenemos las condiciones de participar de las PASO", expresó. Por lo que esperan que la Justicia dicte lo mismo que ya se hizo con Chibán.

Avellaneda contó que a las 19:45 se hicieron presentes en la sede de Juntos por el Cambio +, subrayando que estaban dentro de los plazos estipulados, dado que el vencimiento eran las 00 horas de ese sábado. A su llegada, se encontró con una persona que les dijo que "no nos podía recibir porque no era la responsable del tema". Acto seguido pidió por el interventor del PRO en Salta, Gustavo André, pero le comunicaron que no estaba.



Decidió hablar con Pistone, quien le dijo que en 45 minutos se apersonaría en la sede. No apareció. "La volví a llamar y me comunica que no se iba a presentar", narró el funcionario. Inmediatamente se dirigieron al Juzgado Electoral a dar aviso de los sucesos junto a una escribana pública. Mientras que en la sede del frente se elaboró un acta junto a toda la documentación donde "se constató obviamente que no nos querían recibir". "Todo eso se presentará ante la Justicia", aseguró.

Avellaneda arremetió contra los actuales interventores señalando que "no tienen memoria", pues recordó que Gustavo Sáenz llegó a la gobernación "de la mano de un frente en el cual el PRO estaba".

Por su parte, mediante un comunicado, André denunció que el gobierno provincial intentó "inmiscuirse, a último minuto del sábado 24 de julio, en nuestro espacio político opositor, a través de una pretendida lista de candidatos formada por funcionarios provinciales". El interventor señaló que no se cumplieron normativas, plazos y reglamentos electorales, lo que para él, representó "una instalación mediática bizarra, agravada por el mal uso de los fondos públicos".

Lo caracterizó como un "atropello al equilibrio de poderes, al libre juego de la democracia", y supone que la Justicia, actuará "en defensa de quienes decidimos plantarnos como una sana oposición constructiva, para frenar este intento de injerencia en partidos políticos ajenos, que solamente busca la acumulación hegemónica de poder en nuestra querida provincia".

La intervención del PRO en Salta, fue a fines de 2020 debido a las divisiones internas que había entre quienes son funcionarios o muy cercanos al gobierno provincial, como Martín de los Ríos, Andrés Suriani o Alberto Castillo y quien era su presidenta, la diputada provincial por Metán, Gladys “Pichona” Moisés.

Patricia Bullrich, titular nacional del PRO, decidió designar como interventor por 180 días a Gustavo André, presidente de la Fundación Pensar en Salta. En febrero de este año, Moisés, sostuvo que fue ella quien pidió por su intervención.

Sin tercera lista en el FdT

A última hora del sábado también seguían las negociaciones en la sede del Partido Justicialista, ya que desde Kolina, uno de los primeros que se integró al Frente de Todos impulsado desde el PJ, intentaron presentar una lista, lo que finalmente fue descartado por los obstáculos que encontraron.

Así lo confirmó a Salta/12, Diego Arroyo, actual presidente del partido kirchnerista, quien aseguró que hasta última hora recibió negativas para la presentación de una tercera lista. Indicó que la imposibilidad resultó "una pena porque no está la representación genuia del kirchnerismo", tanto en la listas como en el diseño de una plataforma electoral conjunta.

"Nadie dice que no lo puede hacer Emiliano (Estrada) o (Pamela) Caletti, pero desde las bases queríamos tener la posibilidad de poner a compañeros de la militancia", manifestó Arroyo, actual delegado del Centro de Referencia en Salta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Ese frente presenta dos listas. La primera lleva a Emiliano Estrada como el primer precandidato, acompañado por Calletti. La segunda, nació de los partidos CET y el PTP, que lleva a Jorge Guaymás en primer término, le sigue Kitty Blanco, en segundo, y como tercero, el periodista Sergio Villazón.