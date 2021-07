El boxeo argentino volvió a tener una jornada agridulce en cuanto a resultados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con el triunfo del bonaerense Francisco Verón en el peso medio (de 68 a 75 kilos) y la derrota del salteño Ramón Quiroga, en la categoría mosca (de 48 a 52 kilos).

A primer turno fue el "Bebu" Verón el que tuvo una notable presentación olímpica, ante el sueco Adam Chartoi, al que superó por puntos con un fallo unánime de 5-0 en las tarjetas de los jueces, en los tres rounds que lo tuvieron como dominador absoluto. Cuatro de los árbitros lo vieron ganador por 30-27 y uno por 29-28.

La próxima pelea para el de José León Suárez, quien buscará mantener intacta la ilusión de colgarse una medalla en los Juegos de Tokio, será el jueves próximo a las 23.15 (hora argentina) contra el dominicano Euri Cedeno Martínez, vencedor del venezolano Eldric Sella Rodríguez, integrante del equipo de Refugiados, por nocaut.

Más tarde, cerca de las 6 de la mañana argentina, fue el turno del salteño Ramón Quiroga, que tuvo un rival candidato a pelear medallas en la previa como el español Gabriel Escobar, contra el que intentó de todas formas hacerle daño. El pupilo de Pablo Chacón realizó una correcta pelea pero terminó cayendo también por fallo unánime de 0-5.

"No se me dio este día, por suerte dejé todo y hay que seguir, no queda otra. Sentí que dejé todo, no daba más el último round, lo importante es eso. Siempre trato de representar con orgullo a mi país", afirmó el salteño.

El sábado pasado, el boxeo había entregado la victoria del santafesino Mirco Cuello en fallo dividido ante el alemán Hamsat Shadalov para avanzar a los octavos de final de la competencia de peso pluma (de 53 a 57 kilos), misma jornada en la que el entrerriano Brian Arregui sufrió una polémica decisión arbitral que lo eliminó de la categoría welter (63 a 69 kilos) ante el estadounidense Delante Johnson, a quien supo derribar en el segundo asalto. Cuello volverá a pelear este miércoles 28, a partir de las 06.50, frente al tailandés Chatchai-Decha Butdee.

La presentación del boxeo argentino, que no gana una medalla olímpica desde Atlanta 1996 con Chacón, tiene entonces hasta el momento un balance de dos derrotas y dos victorias, a la espera del debut de la única boxeadora albiceleste: el viernes 30 con Dayana Sánchez en la categoría de 57 a 60 kilos, ante la turca Esra Yildiz.