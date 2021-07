Belén Pérez Maurice, la esgrimista argentina que se volvió viral este lunes luego de que su pareja le propusiera casamiento mientras ofrecía una entrevista televisiva, contó sus emociones y aseguró que es un momento que quedará en el recuerdo para toda su vida. "Fue tremendo, súper emocionante", le dijo a Víctor Hugo Morales en AM750.

El momento ocurrió esta madrugada, luego de la competencia que perdió Pérez Maurice en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Mientras ofrecía una entrevista televisiva, su entrenador y pareja, Lucas Saucedo, le pidió casamiento.

"Fue tremendo, súper emocionante, va a quedar para el recuerdo. Primero la competencia y luego la sorpresa de Lucas, todavía estoy shockeada", contó la esgrimista este lunes.

Pérez Maurice recordó que no esperaba "de ninguna manera" el pedido de casamiento. "Somos pareja hace un montón, siempre hablamos de la relación a largo plazo", sostuvo.

"Me puse muy nerviosa, si bien todo el mundo sabe que somos pareja, en general no me gusta tanto hablar de eso", contó la esgrimista, y agregó: "Me llenó de felicidad, estaba muy enojada por lo que fue el combate, y obviamente me olvidé".



Su carrera como esgrimista

Pérez Maurice contó que decidió ser esgrimista años atrás y agregó que conoció el deporte gracias a su madre.

"Lucas es mi entrenador, yo empecé con él, de toda la vida, fueron pasando los años, nosotros compartimos mucho, nos llevábamos muy bien, luego empezamos a ser pareja, compartimos la pasión por la esgrima y el trabajo, pero también ahora compartimos la vida", puntualizó.

"La esgrima es un deporte muy estratégico, que ahora a su vez es muy físico, hay que ser muy atlético, el esgrimista antiguo lo imagino hidratándose con gin tonic, y ahora son atletas que a su vez deben pensar en el combate", contó.

Además, destacó que se trata de un deporte "muy estético": "Llama la atención el traje blanco, son inalámbricos, nos ponen luces y cuando tocamos se enciende la careta que usamos como protección".

El homenaje a Diego Maradona

La esgrimista además le hizo un homenaje a Diego Maradona en su participación en los Juegos Olímpicos. "Cuando pasamos la clasificación Lucas me hizo un regalo para invocar todo lo que representa Maradona para el deporte argentino".

En este sentido, destacó "la garra, la pasión, que luchaba contra todos y todo". "Esa es la lucha que tengo que invocar cuando tengo este tipo de competencias, donde muchas veces los árbitros no nos juegan a favor, me quería sentir representada", concluyó.