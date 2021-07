"Yo quiero ser una voz que represente Santa Fe, pero dentro de las políticas nacionales que se han venido llevando adelante." La sentencia del ministro de Defensa y precandidato a senador por Santa Fe, Agustín Rossi, marcó el tono de la interna que tendrá el Frente de Todos en territorio santafecino, donde la lista encabezada por Rossi se enfrentará a la armada por el gobernador Omar Perotti, con el periodista y senador provincial Marcelo Lewandowski como primer candidato.



"Intuyo que el gobernador de la provincia va a hablar mucho más de las políticas provinciales que de las nacionales", insistió Rossi, en diálogo con Radio del Plata, marcando las diferencias que Perotti mostró con el gobierno nacional en estos dos años de gobierno, entre ellas, la frustrada expropiación de Vicentín, la medidas sanitarias que restrigieron la presencialidad en las escuelas y el cierre de exportación de la carne. Diferencias que impulsaron a Perotti a un armado de tono provincial, que se consolidó recientemente en el lanzamiento de "Hacemos Santa Fe".



"Como no hay demasiadas provincias donde haya concurso interno en el Frente de Todos, quizá esto parece algo singular, pero hay que reconocer las particularidades de la provincia, porque las PASO nacieron en Santa Fe", intentó matizar Rossi, quien irá acompañado en la lista por la vicegobernadora santafecina, Alejandra Rodenas, lo que lejos de bajar el tono muestra las diversidad de líneas de pensamiento dentro del frente a nivel nacional y provincial.

En esa línea, Rossi indicó que la presentación de una lista alternativa a la oficial para disputar las PASO provinciales no tiene como objetivo "que el gobernador se enoje", sino que su intención es que Santa Fe "esté incluida dentro del proyecto nacional que encabeza Alberto y Cristina" y pidió que se valore "el esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno para que Santa Fe se ponga en marcha".

A pesar de los dichos del ministro de Defensa, las negociaciones por las listas también dejaron un particular armado en las internas santafecinas. En la lista respaldada por el gobernador, la segunda precandidata a senadora será María de los Ángeles Sacnun, una senadora muy cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner que busca renovar su banca en el Senado.

"No es extraño que el peronismo exprese dos miradas o situaciones de diferentes sectores y diferentes dirigentes", analizó Rossi y pidió no nacionalizar la interna provincial: "No creo que haya que traer a los líderes nacionales a la disputa electoral interna de la provincia. Nunca voy a decir que me avala tal, porque soy muy respetuoso de esas situaciones".

De candidatos testimoniales y responsabilidades

Rossi elevó el tono de la interna al criticar duramente la postulación de Perotti como candidato a senador suplente. "La candidatura de Perotti debilita la institucionalidad de Santa Fe. El gobernador no está contento con la lista que armó y necesita colocarse como senador suplente para darle potencialidad electoral", le apuntó.



"Yo voy a cumplir el compromiso con los santafesinos y asumiré como senador. Tenemos al gobernador Perotti como candidato testimonial", sentenció Rossi, quien al presentarse en la interna provincial deja la puerta abierta para abandonar su cargo como ministro de Defensa, dilema que se repite en otras carteras del gobierno nacional.



Al ser consultado sobre sus funciones en el Gobierno y el inicio de la campaña electoral, adelantó que no va a dejar su cargo como ministro de Defensa porque "en general los cargos se dejan al finalizar el mandato o, si son cargos ejecutivos, cuando el jefe ejecutivo así lo pide, o cuando hay que comenzar otro mandato".



"Voy a seguir siendo ministro de defensa, como el gobernador sigue siendo gobernador, como los senadores siguen siendo senadores y los diputados, diputados", aseguró Rossi.