Desde Santa Fe

“Nosotros no necesitamos de acuerdos con el delito para gobernar”. Así, directo, tajante, fue el senador Roberto Mirabella, al cerrar ayer el acto de lanzamiento de Hacemos Santa Fe, la línea del peronismo que lidera Omar Perotti y se asume como uno de los fundadores del Frente de Todos. “Un espacio que no es excluyente ni sectario”, lo definió. “Es la unidad en la diversidad que construimos estos años, que nos permitió gobernar la provincia y la Argentina. Es la unidad detrás del liderazgo de Perotti, de Alberto y Cristina la que nos va a consolidar en el gobierno y nos llevará a la victoria”. “Lo que necesitamos es menos división y más unión. Menos odio y más amor”.

Mirabella cerró el acto –vía zoom- conmovido por un homenaje “a los héroes que no son anónimos, sino que tienen nombre y apellido” que luchan en la primera línea contra la pandemia. Es un video con decenas de rostros y ojos luminosos en los centros de vacunación de la provincia y una expresión que se multiplica en una sola palabra: “Gracias”. La suma son: 3.500.000 gracias, de cada santafesina y santafesino.

Si fue el lanzamiento de Hacemos Santa Fe, pero además de la campaña, Mirabella sintió el impacto del homenaje. Porque después de esas imágenes de los héroes de la pandemia, le costó seguir. “Estamos conmovidos y agradecidos -había dicho antes- por todas las personas que trabajan en el sistema de salud, que cumplen funciones esenciales: docentes, bomberos, organizaciones. Sabemos la garra y la voluntad que le ponen”.

“Pero queremos hacer un homenaje a estos héroes que no son anónimos, que tienen nombre y apellido y que están todos los días con mucha profesionalidad, compromiso, humildad, cariño, trabajando y cuidando a cada una de las personas”. “Este video sintetiza los agradecimientos que sentimos y la esperanza infinita que nos provoca verlos trabajar”, agregó.

El acto remoto fue coordinado por la ministra de Igualdad y Género Celia Arena, su colega en el gabinete Alejandro Grandinetti y la concejala de Santa Fe Josefina Mudadell. En la primera parte se sumaron decenas de testimonios de intendentes, presidentes de comunas y referentes territoriales que explicaron el nacimiento del espacio. Una de las síntesis se entronca con la historia del peronismo y de su fundador: “Mejor que prometer es cumplir y mejor que decir es hacer”. Aunque no faltaron las referencias a los doce años de gobierno del Frente Progresista (“muchas maquetas, power pont, y nada de obras”), y como contrapartida, el comienzo de otra que ahora lidera Perotti.

Entre los testimoniantes pasaron cuatro senadores provinciales (Alcides Calvo, Marcos Castelló, Eduardo Rosconi, Cristina Berra) y paradójicamente, una sola diputada, que no es del PJ, sino flamante aliada: Cesira Arcando, del partido Fe, que se sumó al Frente de Todos. “Decidimos nuestra participación junto al gobernador Perotti por su forma de hacer política y la convocatoria a sumar voluntades, con la que me identifico”, dijo la legisladora. En los mensajes siguieron funcionarios del gabinete, entre ellos el ex presidente del PJ y secretario de Municipios, José Luis Freyre y sorprendió la participación del concejal Juan José Saleme, referente de un sector que antes estuvo muy cerca de la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

“Estamos convencidos en lo que hacemos y en los valores con los que hacemos las cosas. Nosotros no necesitamos de acuerdos con el delito para gobernar”, dijo Mirabella. “No necesitamos que desde Buenos Aires o desde algún lugar nos digan lo que tenemos que hacer o nos quieran marcar la cancha. Tampoco necesitamos diferenciarnos como sugieren algunos medios periodísticos. No vean fantasmas donde no los hay”.

“Nosotros integramos y somos parte fundacional del Frente de Todos. Es la unidad en la diversidad que pudimos construir en estos años y nos permitió gobernar Santa Fe y la Argentina. Es la unidad detrás del liderazgo de Omar, de Alberto y Cristina la que nos va a consolidar en el gobierno y nos llevará a la victoria”, enfatizó.

“Lo que nosotros necesitamos es menos división y más unión. Menos odio y más amor. Es sentir orgullo de ser santafesinos. Es hacer de Santa Fe el mejor lugar para vivir y trabajar. Necesitamos hacer gigante a Santa Fe. Es enorme el esfuerzo de santafesinos y santafesinos. El esfuerzo de cada uno de ellos en su puesto de lucha, de trabajo y de gestión. Cuando los santafesinos se amigan con los santafesinos, Santa Fe se hace gigante. Eso nos decía Omar en la campaña. Es el corazón productivo de Argentina, estamos sentando las bases para un futuro muy grande. Que sea el gran faro para las provincias argentinas”, concluyó.