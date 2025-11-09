“Trabajar es un hecho humano y tiene una dimensión cultural, no es sólo una variable económica”, define Florencia Lizaraso, titular de la Comisión Bonaerense de Trabajo y Cultura, en diálogo con Buenos Aires/12. “Eso es lo que queremos mostrar y reivindicar. Es un tema que el ministro Walter Correa considera muy importante”, agrega.

Lizaraso tiene a su cargo la producción y coordinación de “Palabras trabajadoras”, la primera feria del libro trabajador, que contará con libros, escritores y editoriales vinculados a ese universo.

“Palabras trabajadoras” ocupará el hall central, el auditorio y el entrepiso de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada el 200 de la porteña Avenida Callao, durante toda la jornada del lunes 10.

Batalla cultural

“¿Por qué hay tantas expresiones artísticas vinculadas al trabajo?”, se pregunta esta oriunda de Merlo, licenciada en Arte, graduada de la UNSAM y actualmente maestra de Estudios Feministas en la Facultad de Filosofía de la UBA. “Porque el trabajo es el gran ordenador social, el organizador de la vida comunitaria. Si se rompe eso, como pretende esta reforma, es muy peligroso”, reflexiona.

“Cuando hablamos en términos de batallas nos tendríamos que replantear cuándo iniciaron, quién las perdió, cuándo perdimos nosotros también el sujeto al cual hablarle. Pero también pienso en esto de romper todo tipo de instituciones, no es solamente un proceso de desmantelamiento hacía lo estatal o hacía el sentido común. Hay algo en las narrativas que es más profundo de lo que creemos pero también es más simple, hay que recuperar esa parte que tiene la política y hablar en términos de lo que somos, humanos”.

La feria reunirá presentaciones de libros, debates, lecturas, música y experiencias sindicales que recuperan la palabra como herramienta de organización, memoria y futuro. También contará con la participación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que tendrá un puesto institucional y formará parte de uno de los paneles, sumando su mirada sobre los derechos laborales y culturales desde una perspectiva de género.

La funcionaria destaca la presencia de César González, autor de “El fetichismo de la marginalidad”, “El niño resentido” y “Rengo yeta”, la presentación de un libro de anécdotas producido por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) a partir de sus charlas en escuelas y un poemario de una docente de SUTEBA, entre otras expresiones.

Lizaraso destaca que uno de los objetivos es hacerla itinerante, llevarla a recorrer territorios. “La idea no es llevar esta misma feria al resto de la provincia, sino ir construyéndola en cada lugar, conjuntamente con los actores locales, para que tengan allí su representación”.

Del primer panel, “Trabajadores que escriben”, participan Ricardo Rojas Ayrala (Sindicato de Farmacia), Eduardo Tula (ATILRA), Daniel Mayorana (Comercio), Cecilia Obregón (SUTEBA) y Luis Alexis Leiva (Prensa).

El siguiente, “Las dificultades de la edición de libros desde una concepción independiente o alternativa desde la periferia”, estará a cargo de Luis Alexis Leiva, Javier Roldán (Ediciones Patronus), Ona Ballesteros Gravino y Ture Salvador (Grupo Editorial del Sur).

Por la tarde, tendrán ligar dos actividades del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual: “Ellas no fueron contadas” y “Nosotras en libertad”

Luego, “Lo común como camino: cultura del encuentro”, con Dina Feller, Susana Santomingo y Néstor Borri, y “Arte, trabajo y pensamiento popular”, a cargo de César González y Rodrigo Lugones.

Finalmente, el panel “Clase, raza y literatura: nuevas narrativas bonaerenses” con Marcelo Acevedo, Kike Ferrari y César González, y el cierre a cargo del ministro Walter Correa.