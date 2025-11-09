Aston Villa goleó por 4 a 0 a Bournemouth por la 11º fecha de la Premier League inglesa y hubo presencia argentina destacada: Emiliano "Dibu" Martínez le atajó un penal a Antoine Semenyo en el segundo tiempo y en el primero, otro marplatense, Emiliano Buendía, marcó un golazo de tiro libre. Marcos Senesi jugó todo el partido para los perdedores.

En el partido más destacado, Manchester City derrotó 3 a 0 a Liverpool con otros dos goles del noruego Erling Haaland y se ubicó segundo a cuatro puntos (26 a 22) del líder Arsenal.

En la 12º jornada en España, el líder Real Madrid igualó 0 a 0 de visitante con Rayo Vallecano y el escolta Barcelona goleó de visitante por 4 a 2 a Celta de Vigo con una tarea incontenible de Robert Lewandowski quien hizo tres de los cuatro goles (uno de penal). Lamine Yamal señaló el restante.

Por último en la 11º fecha de la serie A de Italia, Lautaro Martínez volvió a marcar en el triunfo por 2 a 0 de Inter ante la Lazio que le permite compartir la punta con 24 puntos con la Roma que venció 2 a 0 a Udinese. En el equipo de la capital italiana, no jugó Paulo Dybala, quien se encuentra lesionado.



