Eva Perón murió hace 69 años, y entre sus muchas formas de permanencia, su imagen se sigue replicando en esculturas, murales y monumentos en todo el país. En este nuevo aniversario de su muerte, la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en CABA, Gisela Marziotta, encabezó un acto de inauguración de una escultura de Evita Iluminada en la Ciudad de Buenos Aires. Fue en el edificio que el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) tiene en la intersección de las calles Balcarce y Venezuela, en el barrio porteño de San Telmo. La obra fue realizada por el escultor Alejandro Marmo, también autor de los rostros de Evita ubicados en las fachadas norte y sur del Ministerio de Desarrollo Social, que guardan una línea de continuidad con esta obra.

"Es un día muy emocionante y especial para los peronistas y las peronistas, y también digo para las mujeres en general, porque Evita es la primera feminista sin saber que era feminista. La primera mujer que nos empodera a nosotras sin saber ni siquiera lo que significaba esa palabra. La primera mujer que nos convierte en sujetos políticos, que nos permite elegir y ser elegidas", señaló la diputada Marziotta durante el acto.

La nueva escultura con la icónica imagen de Eva Perón fue presentada e iluminada en una pared exterior del Complejo Deportivo y Cultural del SUTERH. De fondo sonó bien fuerte --claro-- la marcha peronista. Durante el acto de homenaje también estuvieron presentes el secretario general de SUTERH, presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires y director general del Grupo Octubre, Víctor Santa María, el legislador porteño por el Frente de Todos, Matías Barroetaveña, el secretario de Asuntos Internacionales para al defensa del Ministerio de Defensa de la Nación, Francisco Cafiero, el legislador porteño Santiago Roberto, referentes de la agrupación Peronismo por la Ciudad y trabajadores del SUTERH.



"Eva era una mujer que a mí me carga de energía y es super motivacional verla, escucharla hablar, y hacer este tipo de homenajes, mas allá de la fecha. Evita se merece un homenaje todos los días, cuando cada una de nosotras se levanta para salir a la calle y militar. La militancia no es solamente a través de un partido político o de un cargo, la militancia es todos los dias. Todos los días, sin darnos cuenta, estamos militando y ahí es donde no tenemos que olvidarnos de Evita", señaló Marziotta a Página/12.

La actual legisladora porteña también destacó la figura de Evita y su rol dentro del feminismo. "Evita era feminista sin siquiera saberlo, probablemente porque no se lo planteaba. Ella hacía, era una mujer de acción y de llevar adelante en el cotidiano la resolución de los problemas. No se planteaba filosóficamente si era o no feminista, sino que era efectivamente feminista, tal como hoy lo podemos definir después de tantos años", aseguró durante la presentación la diputada.

Por su parte, el legislador porteño, Santiago Roberto, también destacó la figura y el legado de Evita. "Vivimos en la Ciudad más rica del país pero tambien en la Ciudad más desigual del país. Lo que nos enseña la experiencia de vida de Evita más que nunca es aplicable en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros como peronistas, como abanderados de las luchas de todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, pero sin duda de la lucha de nuestros vecinos y vecinas de los barrios más humildes, tenemos que estar más que nunca levantando sus banderas", señaló Roberto.

"Son momentos de mucha incertidumbre para todos y todas. Incertidumbre desde lo económico, desde lo social, desde lo psicológico, pero sin duda la crisis, que es muy complicada para todos, es mucho más complicada para nuestros vecinos de los barrios más vulnerables. Por eso la importancia de mantener viva la lucha, el legado de Evita, y de reivindicar sus banderas. Que en definitiva son las banderas que nos movilizan a todos los peronistas, las banderas de la igualdad, de la justicia social", destacó el legislador.