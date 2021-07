Santiago "Chano" Charpentier toleró bien en las últimas horas el retiro de la asistencia respiratoria y de seguir con esa evolución comenzarían a bajarle la sedación. Mientras, el músico continúa internado en la sala de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi.

El artista se encuentra en ese centro de salud desde el lunes a la madrugada tras ser baleado en el abdomen por un efectivo de la Policía Bonaerense y ser intervenido quirúrgicamente. Los médicos tuvieron que extirparle un riñón, el bazo y parte del páncreas.

Según trascendió, soportó bien el retiro de la asistencia respiratoria, y si esto sigue así, podrían empezar a bajarle la sedación lentamente en las próximas horas. En tanto, Gonzalo Moreno Charpentier, hermano de "Chano", publicó este martes un mensaje en sus redes sociales.

"Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia", empezó el músico, que también integró la banda Tan Biónica junto a su hermano. "Para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento, intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por ustedes. O tan sólo llámense a silencio por favor", agregó.



Mientras, se sumaron voces de solidaridad del ambiente artístico. Coti Sorokin visitó el piso de ShowMatch para cantar a dúo con Karina La Princesita y aprovechó para dedicarle un mensaje a su amigo y colega: "Le quiero dedicar esta canción a Chanito, a Chano, que está pasando un momento jodido. Que se ponga bien. Esta canción la canté muchas veces con él, es la que más le gustaba de las que yo hice. La cantamos en el Gran Rex, en un montón de sitios".

Por su parte, Candelaria Tinelli escribió en su cuenta de Instagram: "No me parecen divertidos los chistes que hacen con Chano porque es una situación súper delicada. No me causan ningún tipo de gracia los memes y me parece muy grave lo que sucedió así que nada, les agradezco si pueden tener un poco de respeto", expresó.

Ale Sergi, de Miranda! publicó: "Me pone muy triste la situación de Chano. Además de parecerme un talento enorme, doy fe de que es una gran persona, así como todos los Tan Biónica. Los adoro a todos. Tengamos pensamientos positivos hacia él y su familia. Sé que se va a recuperar". Mientras, su compañera en Miranda!, Juliana Gattas, escribió "Fuerza Chano" junto a un corazón.