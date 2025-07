Fluminense de Brasil y Chelsea de Inglaterra decidirán desde las 16 en Nueva Jersey y con televisación de Telefé, DSports y DAZN, el primer finalista del Mundial de Clubes 2025. El brasileño es el único club no europeo que quedó en pie en la competencia y llevará la representación del fútbol sudamericano ante el conjunto inglés que, con Enzo Fernández afianzado como titular, quiere acceder a una nueva final internacional en este cierre de temporada, luego de haber ganado la Conference League europea, la tercera copa continental a nivel de equipos de ese continente.



Arbitrará el francés Francois Letexier y de haber empate en los noventa minutos regulares, se recurrirá al tiempo suplementario. Si la igualdad no se quebrara, los tiros desde el punto penal determinarán a ese primer finalista que irá ante el ganador de Real Madrid y París Saint-Germain, a enfrentarse este miércoles a la misma hora y en el mismo escenario

Nadie apostaba nada por Fluminense al comienzo del Mundial. Sin embargo, bajó a Inter de Milán (2 a 0 en octavos de final) y a Al Hilal (2 a 1 en cuartos) y quedó a un paso de jugar la final. Además, los cariocas, dirigidos por el astuto Renato Portaluppi, llegan invictos a esta instancia, lo cual demuestra su solidez. Con un dato adicional: de los ocho goles que anotó hasta aquí en el torneo, el volante Hércules es el único que marcó por duplicado. Después, el goleo se ha repartido: todos los tantos fueron convertidos por jugadores diferentes.

"Vamos siempre a respetar a nuestros adversarios. Son poderosos, financieramente son mucho mejores que nosotros. Pero el fútbol se define en el campo" señaló Renato en la habitual conferencia de prensa previa. El técnico también advirtió que Chelsea cuenta con jugadores "por encima de la media" y opinó que el partido será ganado por el cuadro que aproveche las pocas oportunidades de gol que habrá, en un encuentro que será muy estratégico y disputado bajo un "calor insoportable"."Todo el equipo de ellos es muy bueno, pero destaco su ataque. Tiene atacantes muy rápidos en el uno contra uno y por las bandas y un mediocampo que piensa mucho el juego", afirmó Renato.

Por su lado, Chelsea llega de menos a más. El equipo de Enzo Fernández fue segundo en el Grupo D, detrás de Flamengo, que lo derrotó 3 a 1. En octavos goleó 4-1 a Benfica en el alargue y viene de ganar con lo justo 2 a 1 a Palmeiras en cuartos. El técnico Enzo Maresca, quien tiene como ayudante a Wilfredo Caballero, aquel arquero argentino del Mundial de Rusia 2018, ha movido mucho la formación, estableciendo una rotación muy amplia que no le ha hecho perder eficacia.

"Estamos encantados con Enzo Fernández" afirmó Maresca en la rueda de prensa sobre su capitán, mientras que en cuanto al favoritismo de Chelsea, abrió el paraguas: "Yo no creo que el Chelsea sea favorito, a estas alturas del torneo no hay favoritos". El entrenador italiano quien sostuvo que "Fluminense tiene un gran entrenador, jugadores experimentados y de calidad como (Jhon) Arias o (Germán) Cano, y a estas alturas del torneo, cualquier partido va a ser muy dificil". Para el técnico de Chelsea, la superioridad económica de su equipo no resultará determinante en el juego. "Los presupuestos no ganan partidos, no son suficientes, necesitas mucho más. La historia del fútbol está llena de equipos con menores presupuestos que se han impuesto".