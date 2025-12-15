Omitir para ir al contenido principal
Integrantes del elenco y seguidores de la serie continúan expectantes mientras el futuro más allá de su próxima entrega sigue sin definir

“The Bear” regresa en enero: Jeremy Allen White da detalles clave

El actor, conocido por su papel en “The Bear”, ha revelado el inicio del rodaje de la próxima temporada para enero.

Guillermo Düvelmeyer (1893-1957) en el Museo MAR, de Mar del Plata

Una muestra del más secreto de los pintores

Por Gabriela Francone *
Health workers move a woman on a stretcher to an ambulance after a shooting incident at Bondi Beach in Sydney on December 14, 2025. Australian police said two people were in custody following reports of multiple gunshots on December 14 at Sydney's famed Bondi Beach, urging the public to take shelter. (Photo by Saeed KHAN / AFP)

Claro, la culpa es de la convivencia

Por Jorge Majfud

En respuesta a proyecto aprobado por Diputados

Brasil: multitudinarias manifestaciones contra la reducción de la pena a Bolsonaro

El ciclo de terror de Pennywise podría extenderse hasta 2027, creando grandes expectativas

Lo que sabemos de la temporada 2 de “It: Bienvenidos a Derry” en HBO Max

Exclusivo para

Desfinanciamiento del sector

“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia

Anticipo de Horacio Marín

El presidente de YPF anunció que el precio de la nafta va a bajar un 2%

Sincericidio oficial y patronal

El proyecto de reforma laboral es una síntesis demoledora

Por Eduardo Aliverti
Terminal YPF en Comodoro Rivadavia

En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro

YPF dejó de operar en el lugar donde nació

Por Bernarda Tinetti

La industria, el comercio y la construcción encabezaron la pérdida de empleo

Empleo en retirada: 49 mil puestos menos y la industria como principal víctima

Kast

Tras las elecciones presidenciales en Chile

Cumbre de la ultraderecha regional: Milei recibirá José Kast en Casa Rosada

Por Melisa Molina

Destruyen el gremio del triunviro Cristian Jerónimo

CGT: “El ataque representa un mensaje de odio y antidemocrático”

Luis Caputo

Desde el 1° de enero de 2026

Gobierno cambia el esquema de bandas del dólar: seguirá el ritmo de la inflación

Por Natalia López Gómez

Preocupación por la seguridad infantil

Juguetes peligrosos: alerta por artículos prohibidos en otros países que se venden en Argentina

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 15 de diciembre de 2025

“Loguearse”, “streaming” y “turismofobia”

La RAE sumó más de 300 palabras a su diccionario: las rarezas y curiosidades

A propósito de la muerte de James D. Watson

Genes de negros, genes de blancos

Por Nicolás Frankel
Maestros Seleccionados

Trabajan en escuelas públicas

Dos docentes argentinos fueron seleccionados entre los 50 mejores del mundo

Había sido rescatada en 1992

Murió Kshamenk, la histórica orca de Mundo Marino que vivía en cautiverio hace 33 años

Ramirez

Siempre debería ser así

Por Daniel Guiñazú
Belgrano Campeon Futbol Femenino

En la final se impuso 2-0 a Racing y logró su primer título nacional

Belgrano consiguió una consagración histórica en el fútbol femenino

El cierre de la FIH Pro League de Hockey en Santiago del Estero

Un poco de lluvia le complicó la vida a Las Leonas (y al público)

Por Cristian Dellocchio

El club se encuentra bajo un bloqueo institucional

Moretti convocará a la Comisión Directiva para reordenar San Lorenzo