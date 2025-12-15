Omitir para ir al contenido principal
Integrantes del elenco y seguidores de la serie continúan expectantes mientras el futuro más allá de su próxima entrega sigue sin definir
“The Bear” regresa en enero: Jeremy Allen White da detalles clave
El actor, conocido por su papel en “The Bear”, ha revelado el inicio del rodaje de la próxima temporada para enero.
15 de diciembre de 2025 - 19:57
Guillermo Düvelmeyer (1893-1957) en el Museo MAR, de Mar del Plata
Una muestra del más secreto de los pintores
Por
Gabriela Francone *
Claro, la culpa es de la convivencia
Por
Jorge Majfud
En respuesta a proyecto aprobado por Diputados
Brasil: multitudinarias manifestaciones contra la reducción de la pena a Bolsonaro
El ciclo de terror de Pennywise podría extenderse hasta 2027, creando grandes expectativas
Lo que sabemos de la temporada 2 de “It: Bienvenidos a Derry” en HBO Max
Desfinanciamiento del sector
“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia
Anticipo de Horacio Marín
El presidente de YPF anunció que el precio de la nafta va a bajar un 2%
Sincericidio oficial y patronal
El proyecto de reforma laboral es una síntesis demoledora
Por
Eduardo Aliverti
En la era Milei, Rovella Capital se quedó con el yacimiento de Comodoro
YPF dejó de operar en el lugar donde nació
Por
Bernarda Tinetti
La industria, el comercio y la construcción encabezaron la pérdida de empleo
Empleo en retirada: 49 mil puestos menos y la industria como principal víctima
Tras las elecciones presidenciales en Chile
Cumbre de la ultraderecha regional: Milei recibirá José Kast en Casa Rosada
Por
Melisa Molina
Destruyen el gremio del triunviro Cristian Jerónimo
CGT: “El ataque representa un mensaje de odio y antidemocrático”
Desde el 1° de enero de 2026
Gobierno cambia el esquema de bandas del dólar: seguirá el ritmo de la inflación
Por
Natalia López Gómez
Preocupación por la seguridad infantil
Juguetes peligrosos: alerta por artículos prohibidos en otros países que se venden en Argentina
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 15 de diciembre de 2025
“Loguearse”, “streaming” y “turismofobia”
La RAE sumó más de 300 palabras a su diccionario: las rarezas y curiosidades
A propósito de la muerte de James D. Watson
Genes de negros, genes de blancos
Por
Nicolás Frankel
Trabajan en escuelas públicas
Dos docentes argentinos fueron seleccionados entre los 50 mejores del mundo
Había sido rescatada en 1992
Murió Kshamenk, la histórica orca de Mundo Marino que vivía en cautiverio hace 33 años
Siempre debería ser así
Por
Daniel Guiñazú
En la final se impuso 2-0 a Racing y logró su primer título nacional
Belgrano consiguió una consagración histórica en el fútbol femenino
El cierre de la FIH Pro League de Hockey en Santiago del Estero
Un poco de lluvia le complicó la vida a Las Leonas (y al público)
Por
Cristian Dellocchio
El club se encuentra bajo un bloqueo institucional
Moretti convocará a la Comisión Directiva para reordenar San Lorenzo