La expresión la realizó mientras se despedía del escenario con “Chacarera del changuito”, y presentaba al bombisto que lo acompañaba: Raulito “El endiablado” Rodríguez.



El hecho refleja una vez más las situaciones de violencia en los escenarios, contempladas también en la Ley de Cupos por la cual el movimiento Margaritas presentó un repudio publicado en la edición de ayer.

La agrupación de mujeres no se hizo esperar e inmediatamente viralizaron el video y emitieron un nuevo comunicado: “Desde el Movimiento Margaritas, repudiamos públicamente a Freddy Romero por sus dichos mientras presentaba a uno de sus músicos durante su actuación en el Festival del Poncho. Exigimos escenarios libre de violencia, con perspectiva de género”, reclamaron.

En un contundente descargo, señalaron que “La Fiesta Nacional del Poncho no cumple la Ley de Cupo y no fomenta ni programa contenido de calidad acorde a los tiempos que corren. La organización del mismo, solo ha demostrado una falta total de conocimiento en políticas públicas que defiendan y promuevan la igualdad y la diversidad; por el contrario solo podemos leer una actitud machista y patriarcal que una vez más se adueña de la pantalla para con artistas que quedaron anclados en otro tiempo al que no queremos volver nunca más”.

“Exigimos a las autoridades que tomen las sanciones correspondientes ante estos hechos de violencia”, dijeron.

Por su parte, desde la Secretaría de Cultura de Catamarca, aseguraron que se comunicaron inmediatamente con el músico en cuestión, y exigieron un descargo al respecto. En relación con si habrá sanciones para Romero, expresaron que “mañana (por hoy), lo vamos a analizar, porque el artista va a hacer un descargo”.

La titular del área, Daiana Roldán, aseguró que se comunicó con el artista y le pidió una explicación acerca del hecho, él supo explicarme a mí que mañana hará pública su parte”, dijo. Roldán señaló que en las bases y condiciones del Festival, se menciona expresamente la prohibición de realizar este tipo de comentarios.

Concretamente, el reglamento del Festival del Poncho, detalla: “en todos los casos la música y el contenido general deberá ser no violento ni discriminatorio, ni con vocabulario soez”.

En un descargo realizado a la medianoche, Romero, luego de abundar en agradecimientos a la organización del Poncho, lejos de retractarse, declaró a modo jocoso: “Me da gracia porque salieron las feministas porque en la Chacarera del changuito digo yo pegale a ese cuero como le pegas a la vieja en la casa. El bombisto tiene una silla de cuero vieja donde aprendió a tocar el bombo y cuando se toma unos vinitos la agarra a la silla vieja, entonces les mando un gran cariño para todas la feministas que se lo tomaron no sé, para el otro lado, pero bueno este mundo es para todos. Así que bueno mis dichos campechanos me encantan. Las invito a todas las que se sintieron ofendidas, a que vayan a conocer la silla de mi bombista”, concluye en su video de descargo.

En los últimos años, mujeres del folklore vienen denunciando la banalización de la violencia en los escenarios, sobre todo en festivales populares en donde se ha naturalizado una cultura del doble sentido en chistes de estas características.