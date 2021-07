La estadounidense Simone Biles, estrella de la gimnasia y una de las figuras de Tokio 2020, se retiró también de la final individual "all around" de este jueves de los Juegos Olímpícos por cuestiones de salud mental, misma razón por la que había renunciado a la competencia por equipos el martes.

"Después de una evaluación médica adicional, Simone Biles se ha retirado de la competencia final individual 'all around' de Tokio 2020 para enfocarse en su salud mental. Simone seguirá siendo evaluada diariamente para determinar si participará o no la próxima semana en las finales individuales de cada especialidad", informó la federación de gimnasia estadounidense (USA Gymnastics) en la madrugada del miércoles.

"Apoyamos incondicionalmente la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar. Su coraje muestra, una vez más, por qué es un modelo a seguir para tantos", agregó la entidad en sus redes sociales. Para las pruebas de "all around", Biles será reemplazada por su compatriota Jade Carey, quien había logrado en la ronda clasificatoria la novena mejor nota, pero por la norma que impide participar en una final a más de dos gimnastas del mismo país se había quedado afuera.

Biles había explicado que su retiro de la prueba por equipos femeninos de los Juegos de Tokio en medio de la final en la que EE.UU. fue segunda de Rusia se debió a "demonios en la cabeza" y señaló su intención de cuidar su "salud mental".

"Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (...) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar", explicó.

Biles, de 24 años y cuatro veces campeona olímpica en Río 2016, había abandonado a sus compañeras del "Team USA" que capitaneaba tras su paso por el primer aparato, la barra de equilibrio, donde estuvo por debajo de sus estándares, con una nota de 13,766 puntos, la peor de las suyas y de las rusas.

Primero se dijo que la baja de Biles se debía a una lesión pero luego la propia atleta explicó sus razones. "Tras mi actuación no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental. Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo. No tengo tanta confianza en mí como antes, no sé si es una cuestión de edad. Estoy un poco más nerviosa cuando estoy haciendo mi deporte. Tengo la impresión de que ya no puedo disfrutar como antes", añadió la estadounidense.

La final del "all around" reúne a las 24 mejores gimnastas en los cuatro aparatos. La baja de Biles deja a la brasileña Rebeca Andrade, la estadounidense Sunisa Lee y la rusa Angelina Melnikova como favoritas al título. Fueron, por detrás de Biles, las mejores en la ronda previa.

Además, Biles está clasificada para las cuatro finales de salto y barras asimétricas, el día 1, suelo el día 2, y barra el día 3 de agosto. Si las afrontará es un verdadero misterio.