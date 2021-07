Dusty Hill, bajista de ZZ Top, murió a los 72 años, por causas aún no dadas a conocer. La noticia fue confirmada por sus compañeros de banda, Billy Gibbons y Frank Beard. "Estamos tristes por la noticia de que hoy nuestro Compadre Dusty Hill murió mientras dormía en su casa de Houston, Texas", explicaron el guitarrista y el baterista. "Nosotros, al igual que legiones de fans de ZZ Top alrededor del mundo, extrañaremos tu presencia inalterable, tu bondad natural y tu permanente compromiso en proveer de esos graves monumentales al 'Top'. Siempre estaremos conectados a ese 'Blues Shuffle in C'. Serás muy extrañado, amigo".



La formación de ZZ Top se mantuvo inalterable durante los más de 50 años de la banda. Y algo parecido puede decirse de la imagen del trío, en la que las largas barbas que Gibbons y Hill se dejaron crecer en los '80 fueron el detalle más llamativo. En esa misma década incorporaron también un elemento distintivo a su clásica cruza de hard rock con rock sureño. Y fue precisamente de la mano del bajista, que se hizo cargo de los teclados en el exitoso disco Eliminator. El último álbum del trío, La Futura, apareció en 2012. Dos años antes habían visitado la Argentina por única vez, para presentarse en el Luna Park.