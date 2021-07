Julián Weich fue dado de alta este miércoles tras superar un cuadro de coronavirus que lo obligó a mantenerse aislado tres semanas, e incluso con varios días de internación en terapia intensiva en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). El propio conductor fue el que comunicó la noticia: "Estoy muy bien... ¡estoy vivo!", celebró.

En diálogo con la periodista Maby Wells, su compañera en radio Uno (FM 103.1), Weich anunció que dejaba en el centro de salud donde permaneció internado más de 10 días. "Estoy desesperado por salir corriendo, cosa que no puedo. Estoy contento, es como que te morís pero nadie te avisa, porque no te duele nada, no pasa nada pero te estás muriendo. Es re loco lo que pasa", señaló.

"En estos días que estuve internado no me quebré nunca, no lloré, no me asusté, estuve entero. Pero de pronto, te ponés a hablar así y te das cuenta lo que viviste y qué bueno poder contarlo y qué terrible la gente que no lo ha podido contar. Soy un privilegiado", agregó con la voz quebrada de la emoción.

Consultado sobre cómo fue el proceso de transitar la enfermedad, el conductor explicó que su caso fue empeorando de manera paulatina: "Nunca tuve mucha fiebre, no pasé los 38 grados. Hasta que me hice el hisopado, no pensé que era coronavirus. En mi casa estaba bien hasta que no aflojaba la fiebre, saturaba igual y me dijeron que me internaba y que en dos o tres días me iba. Nunca más me fui... hasta hoy", relató.

Aseguró que en todo momento se "entregó" al equipo médico: "Confío en la medicina en general, me entrego. Más allá de lo que sepa, no sepa o suponga, me entrego a que el médico me cure". Asimismo, aprovechó la comunicación para agradecerle al doctor Mario Fitz Maurice por la forma en la que abordó su enfermedad. "Médicos puede haber muchos y todos saber y estudiaron, pero hay un aspecto que te tranquiliza mucho más que la pastilla", señaló.

El médico, a su vez, destacó que Weich fue un paciente fácil de tratar, más allá de que su cuadro fue grave. "Cuando los pacientes confían en un médico y no hay muchas manos adentro de un plato, los resultados generalmente son estos, porque se forma un equipo que se llama médico-paciente, en el que cada uno pone su parte y está demostrado que cuando este equipo se forma bien va todo para donde tiene que ir", declaró el especialista.

Positivo Covid-19

El conductor de radio y televisión había dado positivo de coronavirus el jueves 8 de julio y se mantenía aislado en su domicilio, desde donde seguía conduciendo su programa Otra vez juntos. Cuando salió rumbo al sanatorio para realizarse una tomografía, día en el que finalmente quedó internado, ocurrió un hecho curioso: sus vecinos lo denunciaron por romper el confinamiento y llamaron al 911. Días después de haber ingresado al centro de salud debió ser trasladado a terapia intensiva, ya que comenzó a tener un "mayor requerimiento de oxígeno".

Pero además, comenzó a circular el rumor de que Weich no había querido vacunarse contra la covid-19, cuando tenía turno para hacerlo y se lo tildó de "antivacunas". “Estoy muy tranquilo con mi conciencia”, dijo Weich sobre este tema.

“Tenía turno para vacunarme y por un tema personal no fui, y a los tres días me contagié. No soy antivacuna, estoy a favor de la vacuna, todo el mundo tiene que estar vacunado. Me la paso diciendo en la tele y en la radio que hay que vacunarse”, finalizó.