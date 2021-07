La municipalidad de Salta lanzó un sistema para realizar denuncias por infracciones viales que se registran en la vía pública dentro del ejido capitalino: “Empatía”, una aplicación que permite subir fotografías que serán geolocalizadas por las autoridades pertinentes y de esa manera podrán multar a los titulares de los vehículos.

Todas las denuncias que llegan mediante esa aplicación son verificadas por personal de la Secretaría de Movilidad Ciudadana, que luego de corroborar el material y elaborar el acta correspondiente, lo pasa al Tribunal Administrativo de Faltas.

El director de Monitoreo de la secretaría de Movilidad Ciudadana, Francisco Haro, explicó que la idea surgió a partir del hecho de que reciben cientos de denuncias cotidianamente “de gente que sale de su casa y se encuentra en la puerta del garaje con un auto que le impide salir”, así como de automóviles que obstruyen las rampas para personas con discapacidad, autos estacionados sobre la vereda impidiendo el paso, o sobre las bicisendas. “Esas son las principales causas de denuncias que recibimos”, añadió. Y aseguró que esa APP fue evaluada durante dos meses antes de ser lanzada.

Para su realización, el municipio firmó un convenio con la Universidad Nacional de Salta (UNSa), y armó un equipo integrado por Cristian Martínez, vicedirector del Departamento Informática, y los estudiantes Romina Véliz y Cristian Solano, de la carrera de Tecnicatura en Programación.

Haro detalló que la APP se puede descargar en cualquier dispositivo Android, creando un usuario con los datos personales. Y para realizar la denuncia se debe hacer una fotografía panorámica en la que se observe en forma clara la patente del vehículo y el lugar que obstruye. “Esto llega en tiempo real al área de monitoreo y un agente de tránsito procesa la imagen y verifica si corresponde la sanción”, indicó.

El funcionario aclaró que no será necesario que un inspector corrobore los hechos, ya que desde el Centro de Monitoreo se geolocaliza la imagen tomada desde la aplicación. Y agregó que no se trata de una medida para que la gente esté denunciando compulsivamente, sino “para los casos en los que hay falta de empatía con el prójimo, por eso se llamó así, porque le estamos quitando movilidad a una señora que salió con su cochecito a hacer compras, o un jubilado que anda con un andador y no puede pasar por la vereda”.

Desde el Centro de Monitoreo informaron que cerca de 500 vecinos ya utilizaron ese mecanismo, de las cuales 35 fueron rechazadas por falta de visibilidad debido a que no demostraban la infracción en cuestión. “Estuvimos realizando un importante seguimiento de la evolución de las denuncias y estamos convencidos que será una herramienta más para lograr una ciudad más ordenada en materia vial y respetuosa de las normas en vigencia”, finalizó Haro.

En tanto, que el titular de la Secretaría de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, sostuvo que “en la fase experimental y de ajustes la respuesta de la comunidad ha sido satisfactoria y ahora lo que buscamos es el compromiso fundamental de cada vecino para evitar denuncias falsas que puedan perjudicar a otro contribuyente".