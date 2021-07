Luis Chocobar, conocido por matar por la espalda a Juan Pablo Kukoc (18) en 2018 y dar nombre a la "Doctrina Chocobar" defendida y celebrada por la exministra de seguridad macrista Patricia Bullrich, recibió este jueves al agente bonaerense Facundo Amendolara, investigado por el disparo que causó graves heridas al artista Santiago “Chano” Moreno Charpentier.

Tras el encuentro, la Fundación Chocobar -una organización que recauda fondos para supuestamente "brindar asistencia a todos los miembros de las fuerzas de seguridad"- anunció que dará asesoramiento a la familia de Amendolara, a la vez que el abogado Fernando Soto se sumará a la defensa del agente bonaerense.

Chocobar y Amendola se encontraron este jueves en la oficina del letrado que lleva adelante sus casos, Fernando Soto. “Hubo muchos actos de violencia previa al accionar de Amendolara. Antes de que llegara la policía, Chano agredió a la madre. Amendolara actuó en legítima defensa”, sostuvo el abogado en diálogo con La Nación.



Amendolara decidió acudir a Soto tras quedar imputado "de hecho" (todavía falta la calificación del delito que habría cometido) en la causa, que primero fue caratulada como “atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”, poniendo en el centro de la investigación a Chano, y luego cambió a “averiguación de delito”.

Después de la explosión mediática que tuvo el caso, Marina Charpentier negó la versión policial y aseguró que Chano "no atacó a nadie". "Fue todo mentira: un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivo", aseguró la mujer, quien agregó que el músico no tuvo un brote psicótico sino "un cuadro de exitación psicomotriz". En diálogo con TN, sostuvo que el cantante nunca usó un cuchillo para agredir a un policía: "Él solo se lastimaba a sí mismo. Había enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron", lamentó.



Este jueves, Martín Zocca, el fiscal que investiga las circunstancias en las que Chano Moreno Charpentier fue baleado por un policía bonaerense, realizó una inspección ocular en la vivienda de la localidad de Exaltación de la Cruz donde este domingo ocurrió el hecho, con el objetivo de conocer la escena y poder evaluar la prueba y los testimonios, informaron fuentes judiciales.

Zocca, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Complejos de Zárate-Campana, llegó junto a dos instructores judiciales alrededor de las 12.30 a la casa del barrio privado Parque La Verdad, ubicado en el kilómetro 13 de la ruta provincial 39. El fiscal fue recibido en la casa por el tío de Chano, quien fue uno de los familiares que ya declaró como testigo en el expediente. De la inspección también participó el defensor oficial del policía, Marcelo Costa.



“Es clave conocer el lugar para poder formular las preguntas, saber desde qué ángulo vio un testigo lo que cuenta, quién tuvo una vista privilegiada y de esa manera evaluar mejor su testimonio”, explicó a Télam una fuente judicial.



El fiscal general de Zárate-Campana, José Luis Castaño, precisó este jueves que Zocca se encontraba analizando junto a su equipo toda la evidencia que ya había sido recolectada en la vivienda de Chano. Entre otras pruebas, se analizan “las prendas de vestir (del músico) y los videos del lugar” que fueron realizados por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) el día del hecho.

La remera y otras prendas que vestía Chano el día del hecho ya fueron entregadas por la familia en la fiscalía, que las remitió a un perito en criminalística para que las examine ante la posibilidad de que se pueda hacer con ellas algún peritaje. “Si el tiro se hizo a muy corta distancia, pueden haber quedado alrededor de los orificios de las prendas, residuos de la deflagración del disparo”, indicó uno de los investigadores.

En cuanto al material balístico, el fiscal ya cuenta con el proyectil que cayó de entre las ropas de Chano cuando era trasladado en la ambulancia y con la vaina servida 9 milímetros que fue encontrada por los peritos en el jardín de la propiedad, ubicación desde la que se puede llegar a calcular la posición del tirador. Además, la fiscalía solicitó que se adelante la pericia balística, a cargo de la División Balística de la Policía Federal (PFA), que estaba prevista para el próximo martes.



Según Castaño, Zocca le ofreció a Marina Charpentier, madre de Chano, contención a través del programa de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal y aguardará la evolución de la salud del músico para citarla a declarar de manera formal. Este miércoles, la familia dijo que el cantante se encuentra “estable” en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta.