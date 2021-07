El riojano Nicolás Exequiel Torres quedó a un punto nada más de meterse en la final por medallas del ciclismo BMX en los Juegos Olímpicos de Tokio este jueves por la noche. Torres fue 5º en la primera serie, 5º en la segunda y 3º en la espectacular carrera final, para sumar un total de 13 unidades, quedando por detrás de las 12 del estadounidense Connor Fields, oro en Río 2016 y quien fue retirado de la pista en camilla tras llevarse lo peor en una caída colectivo al inicio de la eliminatoria.

Fields venía segundo en la tercera carrera y, de cara a la primera curva, cayó sobre la rueda trasera del francés Romain Mahieu para ir de hombro al piso a máxima velocidad, generando la caída también del neerlandés Twan van Gendt y el francés Sylvain André.

Aunque Fields no estará en la final de este viernes (no antes de las 0.30 de la mañana), Torres no tomará su lugar y sólo competirán siete corredores, como lo dictamina el reglamento olímpico de la disciplina.



Torres, de 24 años, salió ileso de la hecatombe e incluso llegó a ganar una posición en lo que quedaba de carrera, pero no le alcanzó, aunque finalizó entre los diez mejores de la competencia.

Los tiempos del riojano fueron de 41s693 en la primera serie, 41s014 en la segunda y 41s360 en la tercera. Torres venía de ser 4º, 3º y 6º en los cuartos de final para quedar 4º en su serie y avanzar a semifinales.

"Estoy viviendo algo increíble. Me faltó un poquito pero me voy contento porque dejé todo. Es mucho trabajo y esfuerzo llegar hasta acá. Son mínimos segundos, milésimas y voy al límite, pero me voy muy orgulloso de haber representado a mi país y a mi provincia. Y agradezco la buena energía de la gente", expresó Torres en declaraciones a la TV Pública en en el Parque Deportivo Urbano de Ariake.