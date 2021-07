Mientras avanza la campaña de vacunación contra el coronavirus en el mundo, el impacto de la variante Delta genera preocupación y, en este escenario, el Ministerio de Salud de Paraguay confirmó este viernes la transmisión comunitaria en Asunción y la región Central.

La presencia de esa variante en territorio paraguayo y en estados fronterizos de Brasil puso en máxima alerta a las autoridades de Argentina, donde hay 17 contagios con Delta en Córdoba y personas aisladas en esa provincia y en Salta.

"La Dirección General de Vigilancia de la Salud comunica que existe transmisión comunitaria de la variante de preocupación (VOC) Delta en la capital del país, Asunción y el departamento Central", publicó la institución sanitaria a través de un comunicado oficial.

Seis contagios con Delta sin antecendentes de viaje

Según los registros, el día viernes 23 de julio se recibieron los resultados de secuenciación genómica en muestras de hisopados de SARS -CoV-2, donde se informan 6 hallazgos de la variante Delta.

Tras realizar la investigación epidemiológica con las Unidades Epidemiológicas Regionales de Asunción y Central, se concluyó que "de los seis casos con hallazgo de la variante Delta (VOC), tres proceden de Asunción y tres del departamento Central", mientras que "dos de seis casos refieren contacto con viajeros".



"Ningún caso investigado cuenta con antecedentes de viaje. En los seis clústeres se han identificado otros casos confirmados de SARS-CoV-2 de contactos intrafamiliares, además de otros contactos que se presentaron antes o después del resultado desecuenciación de la variante Delta dentro de cada conglomerado", precisaron a través de la publicación.

Al confirmar la ausencia de antecedentes de viajes al exterior en la totalidad de los casos, la cartera de Salud consideró que los contagios son autóctonos de esta variante de preocupación.

Tras los estudios, desde el Gobierno remarcaron "la importancia de mantener las medidas sanitarias en relación con el uso de tapabocas, principalmente en ambientes cerrados, lavado frecuente de manos, evitar las aglomeraciones y mantener distancia no menor a los 2 metros".

Y concluyeron: "Recordamos a la población general que a pesar de contar con las dosis completas de vacunas anti covid-19, éstas no evitan completamente el contagio, además de contar con casos de reinfección viral documentadas, por lo que se insta a tomar las medidas especialmente al cuidado de la población con factores de riesgo o comorbilidades".

La situación en Argentina

En la tarde del jueves, el Ministerio de Salud de Córdoba informó que se detectó un primer caso de coronavirus correspondiente a la variante Delta, y por contactos estrechos con no convivientes se contagiaron otras 17 personas y hay más de 160 los aislados.

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, manifestó que el Gobierno nacional está “muy preocupado por lo que está pasando en Córdoba”, donde la variante ingresó desde Perú por un hombre de 62 años, y en ese sentido consideró que en las provincias se debe “ejercer un control más estricto” para evitar esos contagios.



“Estos casos no ayudan para nada. La responsabilidad individual falló. Quizás algún control más estricto del Estado hubiera sido bueno”, dijo la funcionaria en declaraciones a FM Delta al referirse a lo sucedido en la provincia mediterránea.



Asimismo, remarcó que el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, habían instado a las provincias a realizar controles estrictos y hacer cumplir en hoteles las medidas destinadas al aislamiento de los viajeros, y no en los domicilios como lo hace Córdoba. “Estamos convencidos que el modelo hoteles que instrumentaron Canadá y Gran Bretaña era el que había que seguir”, sostuvo Carignano.



Al respecto, agregó que “en el modelo hoteles no hay manera de que no se cumpla con la cuarentena”, y que aún cuando tiene un costo mayor por su logística, “era el modelo a elegir, como lo están haciendo en las provincias de Buenos Aires y San Juan”.



Al referirse al viajero que había ingresado a la ciudad de Córdoba el 19 de julio proveniente de Lima con certificado de test negativo de covid-19, la funcionaria de Migraciones aseveró: “nos cansamos de decirle a la gente que no se confíe, que no es suficiente venir con un PCR, que no es suficiente con el test de antígenos que se hacen en Ezeiza” sino que se debe cumplir con el aislamiento y el hisopado de rigor.



Sobre este puntó, afirmó que según los datos del Ministerio de Salud "más del 64 por ciento de los casos detectados de la variante Delta ingresó con PCR negativo, pero manifestó síntomas varios días después de su llegada".