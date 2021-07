Con el libro Crónicas de la memoria, de Héctor Rodríguez, como eje, el aporte de familiares de detenides desaparecides y sobrevivientes, la mirada del periodista Gustavo Veiga y la lectura de Conrado Geiger, tendrá lugar la nueva edición de la Visita de las Cinco en el Museo Sitio de Memoria ESMA. Esta entrega, la primera después de varios meses de virtualidad completa, se llevará a cabo en las instalaciones de lo que fue el Casino de Oficiales del predio que perteneció a la Marina y epicentro del centro clandestino de detención que funcionó allí. El público podrá seguirla desde las redes sociales (Youtube y Facebook) que transmitirán en vivo.

Rodríguez no tiene familiares ni amigos ni conocidos desaparecidos, pero "el golpe del 76 fue un parteaguas" para él, dice. Investiga y narra las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura, sus efectos, sus víctimas, y las consecuencias "en el presente" desde que era un joven que dejaba atrás, de a poco, la adolescencia. "Apasionado del periodismo y la escritura, empecé a investigar: fui al Juicio a las Juntas, me reuní con sobrevivientes y familiares. La crónica me permitió conjurar los temores que llevé durante años y que me seguían dando vueltas, fue y es una suerte de salvavidas", explica a Página/12.

Compiló varios de estos trabajos en un libro que editó y publicó en 2020 y que atrajo la atención de les trabajadores del sitio de memoria, que lo incorporaron como uno de los hitos dentro de "Los trabajos de la Memoria", una articulación entre las experiencias vinculadas al ex centro clandestino de detención de la ESMA y artistas, académicos/as, docentes y representantes de la cultura en general a través de producciones realizadas desde las distintas dimensiones de la memoria.

"Las crónicas son capas de memoria", remarcó la directora del Museo, Alejandra Naftal, quien destacó la compilación de Rodríguez como un puñado de textos que "no hablan de los casos (de violaciones a los derechos humanos) directamente, sino que dan cuenta de eventos que los recosntruyen, los recuerdan, que activan la memoria".

Este sábado, desde las 17, la nueva edición de la Visita de las Cinco --el recorrido temático y mensual que el espacio realiza desde 2016-- buscará establecer un diálogo entre Rodríguez, sus textos y quienes los protagonizan. Con el Sitio de Memoria como escenario, se reunirán el cronista; Alejandra Dixon, hermana de Patricia Dixon, detenida desaparecida; el periodista Gustavo Veiga y el humorista y periodista Conrado Geiger, quien leerá algunos fragmentos de Crónicas de la memoria. María Maggio, hija del detenido desaparecido de la Esma Horacio Maggio; y el sobreviviente Lisandro Raúl Cubas, enviarán videos. El evento será transmitido en streaming a través de Facebook y YouTube.