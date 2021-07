Al tiempo que Noelia lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde llegó con graves quemaduras, la Fiscalía ordenó la detención de su pareja, quien será imputado el lunes por intento de femicidio. La docente de 40 años llegó al hospital la noche del miércoles. Según se indicó, la versión de Carlos M. no convenció a la fiscal Gisela Paolicelli, entre otras cosas porque el hombre tenía las manos quemadas y el tipo de lesiones que presenta la víctima en manos, tórax y rostro no dan cuenta de que hayan sido autoinfringidas, como dijo el arrestado. Su hermana dijo que el acusado --que también es docente-- comenzó a salir con Noelia hace un año y medio, cuando la aisló y alejó de su familia y amigas.

Cuando familiares de Noelia conocieron a Carlos, notaron algunas cosas que no les gustaron: "La hija de ella tenía que decirle 'papá'", recordó Natalia sobre una de las cuestiones que les hacía ruido. "Es como que él imponía lo que quería y había que hacer lo que él tenía ganas". En febrero de 2020, la mujer decidió irse a vivir con él y desde entonces "la alejó, no teníamos contacto con ella. A mí me tenía bloqueada y ya me habían llegado telegramas de la escuela donde ella trabaja porque si no se presentaba la iban a dejar cesante. Tiene antigüedad de 12 años y nunca faltó", dijo la hermana.

El jueves, a las 17, Natalia recibió un llamado de la misma escuela para saber si ella sabía qué había pasado con Noelia, ya que su pareja se había presentado a avisar que "ella se encerró en el baño y se prendió fuego". Natalia no creyó eso y se desesperó, lo llamó desde su teléfono y él no contestó, entonces se comunicó con el celular de su hija. Cuando atendió, Carlos le dijo "que era una cara dura" por llamarlo y que Noelia había tenido "un incidente menor".

Natalia todavía no puede creer que le haya dicho eso, cuando su hermana está "grave y con riesgo de vida". Según detalló: "Tiene quemada la cara, el cuello, el pecho, las manos, los brazos y una pierna; y nos dicen que tiene comprometidas las vías respiratorias".

El hecho ocurrió en una vivienda de Ayacucho al 1700, donde ayer fue arrestado M., sobre el mediodía. "¿A vos te parece que una persona que no prendió fuego a otra te va a decir que fue un incidente menor? No nos avisó nada aunque sabe dónde vivimos, no se comunicó con ninguno de nosotros. No sabemos qué pasaba, pero ella no tenía redes sociales, no veía amigas". Según contó Noelia, lo que pasó les recordó que habían podido ver en una cuenta de correo "una selfie de ella con un ojo morado y llorando. Yo le comenté a mi cuñada, ella le preguntó y mi hermana contestó que había tenido un síncope y se golpeó". Y agregó: "Él planeó todo. Si no tenía nada que esconder nos hubiese avisado. No sabemos cómo estaba ella, si la amenazaría. Hace rato me escribió una amiga diciendo que hacia un año no tenía noticias; y lo mismo pasó con otra gente. Había una situación rara".

Después de enterarse, parte de la familia fue al Heca y Natalia fue a presentar la denuncia. La desesperación también tenía que ver con su sobrina de 11 años, que estaba en la casa de M. y él le dijo que debía quedarse ahí. Organizaciones de mujeres la acompañaron en los trámites para poder sacar a la nena de la casa el jueves a la noche. "En la comisaría solo me dieron un papel que decía que vaya a la Fiscalía al otro día", se quejó.

Carlos M. M., de 48 años, fue arrestado mientras organizaciones feministas se manifestaban en el Heca, junto a Natalia. La Brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lo detuvo y desde Fiscalía indicaron que será llevado a audiencia imputativa el lunes por "tentativa de homicidio agravado por contexto de violencia de género".

Desde el Heca, Eva Domínguez dijo a Canal 3 que acompañaron a la familia "porque estaba desamparada, sin herramientas". Ademur, Ate y Familiares Atravesados por Femicidios son algunas de las que se movilizaron.