Al encabezar de manera virtual el cierre del Segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho, el presidente Alberto Fernández dejó algunas definiciones sobre el estado de la Justicia en la Argentina. Entre sus consideraciones, resonó una ligada a la permanencia de los magistrados en sus funciones: "Lo planteo para que demos un debate. No digo que lo discutamos ahora, pero creo que es hora de poner en discusión la duración que deben tener los jueces en sus cargos".



Esto último, aclaró, lo manifestaba en respuesta a una propia inquietud que surgió del auditorio a partir de la pregunta sobre "por qué no elegimos a los jueces". "A mí no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se elijen. La Constitución dice que un magistrado durará en su cargo mientras dure su buena conducta. Ahora, así como podemos decir que el Procurador (General de la Nación) debe durar en su mandato una cantidad de años, lo mismo podemos decir de los jueces", apuntó el mandatario. Y agregó: "Lo que no dice la Constitución es que los jueces durarán en su cargo hasta su muerte. ¿Si al Procurador se le puede poner un término a su mandato, por qué no a los jueces?".

En otro tramo del intercambio que mantuvo con estudiantes provenientes de distintas provincias y universidades, Fernández planteó: "los que somos abogados debemos ser militantes eternos del estado de derecho y no claudicar, aún cuando hay abogados que dejan el derecho en segundo plano para defender otros intereses".



Ante ese auditorio integrado por alumnos de distintos niveles y espacios, el mandatario aludió también a casos en particular que citó como ejemplos negativos. En referencia a quienes trabajaron con jueces federales, como el fallecido Claudio Bonadio o Martín Irurzun consideró que el personal a su cargo pudo haber quedado “contaminado por las malas prácticas". En la misma línea, el mandatario señaló que "las corporaciones y los intereses económicos influyen en la Justicia" en la medida en que sus prácticas constituyen “el predominio de los intereses económicos sobre el estado de derecho”.



“Durante los últimos años hubo personas que fueron perseguidas y encarceladas porque abogados, jueces y fiscales elaboraron teorías disparatadas sobre el estado de derecho” destacó también Fernández sobre el lawfare durante el gobierno de Mauricio Macri. Su abordaje fue incluso más allá de los límites nacionales: “Algo similar sucedió en Brasil” recordó el Presidente al referirse al caso del expresidente Inacio Lula Da Silva, quien fue injustamente condenado.