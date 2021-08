Entre el martes y el viernes miembros del equipo a cargo de Inmunizaciones de Salud de la provincia de Salta recorrieron zonas de Rivadavia y San Martín apoyando a los equipos locales para incentivar la vacunación contra la Covid 19. La estrategia, que fue anunciada por la jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, fue impulsada ante la poca adhesión que existe entre algunas comunidades originarias a acceder a la vacuna del Covid, por las diferentes informaciones falsas que llegaron a estos lugares, y las creencias expuestas desde por algunos referentes religiosos.

Según pudo conocer Salta/12 por Gabriela Chilo, una de las agentes de Salud que estuvo a cargo de los operativos de esta semana, que se realizaron en Rivadavia Banda Sur y Norte, La Unión (en Rivadavia), y en otros lugares del departamento San Martín y Orán, el problema surgió con la vacuna contra el coronavirus en particular.

“Nunca habíamos tenido dificultades con las vacunas a los niños”, dijo Chilo. Pero al ver la reticencia (según un análisis de datos, en Rivadavia el porcentaje de vacunados no llega al 30 por ciento), se decidió establecer estrategias para conseguir esa adhesión. “Nos encontramos que en muchas de las comunidades no querían vacunarse, y esto sucedió especialmente en las comunidades originarias”.

Indicó que si bien por un lado hay factores religiosos en esa reticencia, también está la mala información que llegó a los pobladores. Ante ello, se trabajó con los referentes religiosos y quienes encabezan las comunidades (caciques o mburuvichas), que al vacunarse, lograron que el resto de la población también acceda. “No se puede generalizar en que son todos porque están los que si acceden como los que no”. Y aun así, hay quienes por decisión propia deciden no vacunarse, como sucede también en otros lugares.

Ante la resistencia, se dispusieron algunas medidas para incentivar la vacunación que ya rigen en otros lugares de la provincia. “Por ejemplo, se les va a exigir el carné de vacunación para realizar actividades como el fútbol, o participar de los cultos”. Una de las expresiones que dijo Chilo, escuchó mucho, es que “Dios nos va a cuidar”. “Y nosotros les decimos que sí, pero que también para eso está la vacuna. Pero manejan mucha mala información”, contó.

En otros casos, dijo, existen errados preconceptos por parte de quienes viven en zonas alejadas de los pueblos más grandes y son grupos pequeños a los que se llega tras atravesar caminos inaccesibles. “Ellos creen que por estar así de aislados el Covid no les va a llegar. Pero les explicamos que no es así”, contó.

Aunque reconoció que durante el operativo “no logramos lo que pensábamos, si se vacunó. Además, una vez que nos fuimos nos enteramos que empezaron a demandar” las vacunas. “Nos está costando pero es un trabajo conjunto”, entre quienes trabajan en Salud y otros referentes de las comunidades, indicó.

La jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, por su parte, sostuvo en diálogo con Radio Nacional que existe también un porcentaje de personas a quienes “hay que llevarles las vacunas porque trabajan, no tienen tiempo, y tampoco tanto interés, pero cuando la vacuna se ofrece, acceden a inmunizarse”.

A ello agregó que las malas informaciones son transmitidas además por videos “bien logrados”, que terminan por generar temor entre las personas que en algunos casos indican que podrían ser esterilizadas, o que los va a llevar a una muerte segura.

“Un fuego invisible”

Nicolás Drayson es obispo anglicano y a través de un video envió un mensaje a quienes son parte de su comunidad religiosa en las provincias de Salta, Formosa y Chaco. El referente religioso solicitó que “hagamos caso y tomemos en serio el pedido de los servicios de salud para ponerse estas dos vacunas”.

Al referirse a la pandemia la describió como “un fuego o invisible”, por el cual “hay mucha gente que está haciendo lo posible por echar agua y apagarlo. Pero hay muchos que estamos echando leña sin darnos cuenta porque no hacemos caso de las indicaciones”. “Nos toca a los líderes y referentes dar un ejemplo y decisión muy clara para ayudar a los que saben apagar los fuegos”, afirmó.

También se conoció el mensaje vía redes sociales de otro de los caciques de Rivadavia en el que dio a conocer que se había aplicado la primera dosis. “Ojalá se hayan acercado otros hermanos también. Primero hablé con ellos (los agentes de Salud), para despejar todas las dudas, cada cosa, cada suceso que hubo, cada caso, cómo es y porqué fallecen personas, cual es la razón, qué es lo que genera complicación y a quienes se les deben vacunarse y a quienes no, entre otras preguntas y terminé convencido en vacunarme”.

Les pidió a sus pares que “no se dejen llevar por comentarios de no profesionales, anímense a aceptar la dosis que es la única manera de tener en el cuerpo algo de defensa, en realidad está comprobada eso y los médicos están para en primer lugar de dar el ok siempre pensando en la salud de las personas .Y nunca perjudicar, eso es la realidad .SALUD HERMANOS. Salud".

"Si bien sabemos que cada vez las cosas se pone más complicado entonces pensemos en nuestra salud, los científicos médicos también son personas que trabajan todo el tiempo pensando en la salud de miles y millones de personas. Ahora está en vos hermano que lo pienses de tu salud, de hecho la vacuna ya está en la puerta, listo por la salud de aquel, de usted, de tu vecino y de todos. Fuerza y ánimo hermanos”, concluye el mensaje.