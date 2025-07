“La historia nos enseña que los momentos oscuros terminan y siempre hay esperanza”, sostuvo el historiador y ex director del Museo Histórico Nacional, Gabriel Di Meglio --recientemente despedido por el gobierno nacional-- frente a cientos de personas que se reunieron en el Parque Lezama de CABA para brindarle su apoyo. Mientras caía la tarde en San Telmo, Di Meglio brindó una charla abierta titulada “La historia popular”, a modo de despedida de su gestión como director. Pero también fue un gesto de resistencia frente al sistemático ataque a la cultura y a las instituciones estatales de parte de la presidencia de Javier Milei. La actividad, en principio, estaba planeada para realizarse adentro del Museo, pero esta semana Di Meglio recibió la noticia de que debía dejar sus funciones de manera precipitada y no el 1 de agosto como estaba previsto.

“En cuanto a mi despido quiero decir algo. Soy un funcionario designado y el despido es parte de las reglas del juego”, dijo Di Meglio, quien fue reemplazado por María Inés Rodríguez Aguilar, quien ocupaba el cargo de directora Nacional de Museos. “Pero me parece que el contexto es complicado. Y tiene que ver con este avance contra la cultura, la educación, la salud, con cosas mucho más grandes. El Museo vale mucho, porque es parte de nuestro patrimonio y nuestra historia”, contextualizó el historiador. “La idea de que el Estado no tiene que existir, el ataque que están sufriendo los estatales, es total. Es difícil trabajar así. Nos desfinanciaron (en el Museo), pero el lugar funciona bien pese a todo. Y aun así nos interrumpen. Entonces, todo ese palabrerío eficientista es pura mentira, lo que hay es un deseo destructivo. No tenemos que dejar que se caiga todo, porque después es difícil levantar. Me parece que organizarse y verse fuera de las redes es algo fundamental. ‘El fuego para calentar debe ir siempre por abajo’, decía un fragmento del Martín Fierro y hay algo de eso”, puntualizó frente a una multitud.

Detrás del Museo Histórico Nacional, un grupo de familiares, amigos y alumnos de Di Meglio, pero sobre todo personas de a pie espantadas por este presente social y político, se dieron cita en el Parque para brindarle apoyo “ante la injusticia” y en reconocimiento por su gestión. Con mate en mano y el abrigo adecuado –una tarde cálida-, las personas que se encontraban en la multitud eran desde jóvenes hasta adultos mayores.

“Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode” y “La historia no se vende”, cantaron colectivamente en el final de la actividad. Y como si se tratara de un rockstar, la gente amontonada esperaba su turno para sacarse una foto con Di Meglio, pedirle que le firmara un libro o simplemente saludarlo. Si bien se trató de un hecho político, no había entre la multitud banderas o casacas partidarias. “Quiero agradecer el apoyo, parezco un dirigente político en este momento”, bromeó Di Meglio frente a cientos de personas que lo aplaudían.

"Me genera mucha emoción este encuentro y es un reconocimiento para mí y el equipo que hizo todo el laburo en el museo", le dijo Di Meglio a Página/12 sobre el reconocimiento a su labor durante cinco años al frente del Museo ubicado en San Telmo. "Me sorprendió la convocatoria, pero creo que tiene que ver con el momento que estamos viviendo y todo el ataque contra lo estatal", enmarcó el también investigador del Conicet. "Sí, es un despido político", enfatizó. "Ahora me tengo que reacomodar, vuelvo a la investigación y a la docencia, pero todavía no sé muy bien, tengo que pensar", le dijo a este diario, mientras repartía saludos y abrazos.

Durante su gestión al frente del museo -había sido designado en abril de 2020-, Di Meglio había logrado atraer a más público y hacer más conocido el espacio, sobre todo a través de dos muestras que fueron muy populares: “ Los 80. El rock en la calle ” y “Pasión de multitudes” en la que se propuso un recorrido por la historia del fútbol argentino. Su principal aporte tuvo que ver con darle valor a la cultura popular en la historia argentina. En la actualidad, se encontraba trabajando en la segunda mitad del siglo XIX y en una serie de muestras relacionadas a los períodos prehispánico y colonial, que tenía planeado inaugurar el año que viene.

“Respecto del mundo popular, no es tan fácil guardar objetos de paisanos, esclavos, mujeres y obreros del siglo XIX, Es todo un desafío reflejar a las clases populares”, dijo en la charla pública que tuvo un tono pedagógico. “¿Cómo hablamos de todo eso? Lo hacemos a través de imágenes como fotos y pinturas. Una foto de un soldado que peleó con Martín Miguel de Güemes, por ejemplo. En el siglo XIX ya hay más imágenes de paisanos y gauchos. Es un mundo mayoritario el popular, pero su representación fue minoritaria”, dijo sobre la materia en la que se especializa. “En todos los objetos, como en la vestimenta, hay una marca del trabajo. El museo también cuenta la historia de los anónimos. También intentamos reflejar la importancia de retratar el mundo indígena. Hemos exhibido un poncho que le regalaron a Lucio V. Mansilla, otro que le regalaron los Pampas a Rosas o uno que le dieron los Tehuelches a San Martín”.

A fines de junio, le dijeron a Di Meglio que no habían caído bien en el gobierno algunos dichos suyos en declaraciones públicas sobre la falta de presupuesto en el museo. Sin embargo, nadie realizó una crítica a su gestión o “sobre guiones del museo” que llevó a cabo. Según el antropólogo y profesor de la UBA, Andrés Ruggeri, la negativa a entregar el sable corvo que perteneciera a San Martín al presidente para que lo usara el 25 de mayo, puede ser la verdadera razón de su despido. “Uno puede interpretar el pasado, pero no falsearlo. Argentina no fue potencia mundial a comienzos del siglo XX. Ese tipo de mentiras se están poniendo de moda. Es importante que el museo no tergiverse el pasado”, sostuvo Di Meglio durante la charla. “Quiero agradecer también al personal del museo que tiene un grupo profesional comprometido y es clave defenderlo”, enfatizó sobre la importancia de resguardar el patrimonio nacional.