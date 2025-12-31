Omitir para ir al contenido principal
Según The New York Times el ataque tuvo como objetivo un muelle usado por el Tren de Aragua

Estados Unidos habría atacado un puerto en Venezuela con drones de la CIA

El gobierno de Trump elevó la presión sobre Caracas al anunciar sanciones a un fabricante venezolano de drones. La Fuerza Armada de Venezuela vigila dos grandes complejos petroleros del país.

Maduro, Trump
Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, pero la llamada fue infructuosa (Miguel Gutiérrez/ SHAWN THEW, EFE -/EFE)

Últimas Noticias

Año 2026

El mundo cumple años

Por Lila María Feldman
Milei Gabinete

Interna libertaria a cielo abierto a raíz de la suba de sus salarios

Los salarios solo crecen para pocos

Por Melisa Molina

Ajuste y corrupción en Discapacidad

Si hubo coimas, que no se note: el Gobierno anunció que la Andis “dejará de existir”

Por Matías Ferrari

Fue detenido el 8 de junio pasado en El Bolsón

Facundo Jones Huala continúa encarcelado en el penal de Rawson sin que le imputen ningún delito

Por Adriana Meyer

Fuertes críticas a Milei y Scioli por la política para la temporada

Kicillof armó su agenda de verano con los números del turismo en rojo

Por María Belén Robledo

Lo rebautizaron Trump-Kennedy Center

Por el cambio de nombre, ya hay artistas que no quieren tocar en el Kennedy Center

Abuso jugadores Vélez

Se trata de Sosa, Florentín, Cufré y Osorio

Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Edificio Torre de Periodistas, Neuquèn

Neuquén

Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”

El País

Críticas del colectivo de Discapacidad

“Empezaron el año insultándonos y lo terminaron con el cierre de la Andis”

El Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias

2 de febrero, la fecha tentativa para tratar la reforma laboral

Uballes, a quien sus víctimas conocían como "Führer"

Otro represor, condenado a prisión perpetua, que logra la libertad

Por Luciana Bertoia

Interna caliente en el Ejecutivo

Milei le pisa la paritaria a Villarruel

Economía

Impacto sobre el proceso de validación para desarrollos nacionales.

Fuerte golpe del gobierno al INTI

Por Javier Lewkowicz

Cae 23% el déficit comercial respecto de la medición anterior.

Nueva metodología, menos déficit de turismo

Melconian desmiente a Milei

“Inflación cero no es creíble”

En el año se perdieron 22.322 puestos de trabajo en el Estado nacional

Menos empleo en la administración pública

Sociedad

Por el trabajo prestado

La Justicia intimó al Servicio Penitenciario Federal a adecuar el pago que reciben los privados de la libertad

Página/12 selecciona los hitos científicos y tecnológicos que marcaron el 2025

El progreso baila al ritmo de la ciencia

Por Pablo Esteban

Hubo 41 traslados a hospitales

CABA: el SAME atendió a más de 200 pacientes por golpes de calor

Licencias en vez de compras

La nueva ingeniería corporativa de las big tech

Por Inteligencia Argentina

Deportes

Enzo Fernandez, Chelsea Football Club

Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi

Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea

Peligro de Wolf

El mercado de pases (outlet) de mi pueblo

Por Victor Wolf
Luca Scarlato

Hay polémica en Núñez

River: un crack de las inferiores se va por la patria potestad

Fernando Alonso campeòn F1 2005

Se despide un grande que dejó huella en la Máxima

Fórmula 1: Renault se va y se lo extrañará

Por Malva Marani