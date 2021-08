La decisión de iniciar la investigación interna no menciona nombres, ni situaciones específicas, está basada en cuatro expedientes, todos de este año, indica que son “todos hechos denunciados y puestos en conocimiento de esta Procuración (Municipal)”.



Se explica además que “la situación descripta en los expedientes de referencia y en atención a la gravedad de los hechos denunciados, resulta necesario iniciar de inmediato una información sumaria, a efectos de recolectar todos los elementos probatorios que permitan determinar cómo se dieron los hechos, quiénes resultan ser sus responsables y evitar que se sigan produciendo en el futuro situaciones similares.”

La resolución que dispone el sumario y lleva la firma del procurador municipal Miguel Torino expresa que “de acuerdo a cómo lo han descripto los denunciantes (presuntos perjudicados), la falsificación de instrumentos públicos, la adulteración de documentación o la utilización de documentación falsa, el hurto de sellos, etc. son todos hechos delictivos que merecen no solo ser denunciado" sino también "investigados debidamente" con el fin de deslindar responsabilidades.

Señala más adelante que en estos casos en particular, la gravedad en sí no reside solo en el hecho de la conducta aparentemente delictual, sino en los efectos que éstas pueden tener. No es necesario aclarar el riesgo que esto significa para la seguridad pública, lo que está indicado en los distintos informes que se encuentran agregados”.

Con estos fundamentos la resolución ordena el inicio del proceso de información sumaria a los fines de que luego de la pertinente investigación y recopilación de elementos probatorios, se determine si corresponde o no la instrucción de un sumario administrativo disciplinario.