"Ante las gravísimas denuncias que tramitan en el Ministerio Público Fiscal de Concepción del Uruguay contra Enrique Barés, ex docente y ex funcionario de la UNR, de la que tomamos conocimiento por medios de comunicación el fin de semana, la UNR ratifica su compromiso institucional de repudio contra todo acto de violencia sexista. Si bien se trata de un profesor jubilado, se informa que el día de la fecha se encomendó a los responsables de todas las unidades académicas que se separe de manera inmediata y preventiva al ex profesor Enrique Barés, en el caso de que continuara realizando algún tipo de asesoramiento o participando de alguna actividad académica en cualquiera de sus formas. Ante la gravedad del delito que se le imputa, exigimos que la Justicia actué con la debida diligencia".

(Comunicado del rector de la UNR, Franco Bartolacci)