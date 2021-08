"He transitado la vida política en Santa Fe defendiendo las mismas ideas y valores, con las mismas convicciones. En todas las instancias que estuve, nunca les fallé a los militantes, afiliados y adherentes, esta vez tampoco les voy a fallar". Con esa frase, el precandidato a senador nacional por la lista La Santa Fe que Queremos, Agustín Rossi, cerró el acto de lanzamiento de campaña en el Monumento de cara a las Paso provinciales del Frente de Todos. Acompañado por su compañera de fórmula, la vicegobernadora en uso de licencia, Alejandra Rodenas, y los precandidatos a diputados nacionales, Eduardo Toniolli y María Luz Rioja, el ex ministro de Defensa señaló: "Estoy muy entusiasmado con la posibilidad de ir al Senado de la Nación a defender a Santa Fe. Es una provincia que tiene muchos problemas y se necesita una actitud de cooperación permanente con el gobierno nacional, los senadores santafesinos debemos construir un puente en ese sentido para resolverlos". Por otra parte, consideró que Santa Fe "debe definir su propio modelo institucional, no puede estar copiando ningún otro modelo que funcione en otra provincia".

"Nos habla ahora quien con aplausos y con huevazos defendió siempre las mismas ideas", presentó a Rossi la locutora del acto en el Monumento junto a la imagen de Manuel Belgrano, donada por el Ministerio de Defensa en 2020. En un discurso medido, el precandidato a senador nacional desgranó en poco menos de media hora sus propuestas de campaña. "Lo hacemos con mucha generosidad, no estamos especulando", apuntó, para luego señalar que a partir de su gestión al frente de la cartera le permitió "estar muy ligado a la provincia".

Fue en la previa del acto donde Rossi cuestionó al gobernador Omar Perotti. "La provincia está en una situación que no es la que yo había soñado cuando impulsamos su candidatura a gobernador, siento que hay tendencias y acciones por parte del gobierno provincial de pararse en un lugar institucional más cercano a la provincia de Córdoba que a uno modelo propio que tengamos los santafesinos", indicó.

Para Rossi, el modelo que propone Perotti "implica también una posición del peronismo afuera del Frente de Todos". Además, dijo haber imaginado que el del gobernador iba a ser "un liderazgo moderno, amplio y plural, más participativo y no concentrado sobre un núcleo muy cerrado de colaboradores, con intentos de decisiones que se justifican solamente en base al poder".

"Es muy interesante lo que ha pasado", dijo Rossi a Rosario/12 sobre la interna del peronismo en Santa Fe y sus repercusiones. "Es un debate que estaba sucediendo y que nuestra acción de presentar una lista generó que ese debate aflore. Inclusive, cuando lanzo estos argumentos, en general nadie los descalifica, en todo caso me dicen que no es el momento de plantearlo. Creo que sí es el momento, porque nos íbamos a levantar con el hecho consumado, y no quiero que sea así", señaló.

Cuando un colega le preguntó si había planteado estas cuestiones al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, Rossi respondió. "Ya tenemos una situación muy grave con que el gobernador sea precandidato a senador suplente. Además del enojo que ha generado en todos los santafesinos que ven al gobernador preocupado por resolver su propio futuro y no la problemática de todos los santafesinos, en una candidatura que no se sabe si es la de él testimonial o la del candidato (Marcelo) Lewandowski. Yo no voy a intentar involucrar a nuestros dos principales líderes, Alberto y Cristina, en la campaña provincial".

A la hora de las propuestas, Rossi adelantó que retomarán un proyecto presentado por Rodenas para hacer una universidad nacional en Venado Tuerto y otra en Reconquista". También anunció otras iniciativas, como la ley de Mercados Centrales. "Esto significa la posibilidad de que exista en Rosario un Mercado Central al estilo del de Buenos Aires, y eso genera baja de costos entre el productor y el consumidor", explicó.

A su turno, Rodenas hizo un repaso de las acciones que desempeñó en su rol de presidenta del Comité de Crisis provincial por la pandemia junto a sus pares del Senado. "No hubo un solo lugar de la provincia que no haya sido escuchado, atendido y contenido", indicó. Y aclaró respecto al uso de la licencia como vicegobernadora, que el mecanismo de reemplazo que prevé la Constitución provincial "puso a salvo el normal desenvolvimiento del Senado".

También valoró que pese a la pandemia, la Legislatura provincial avanzó en la aprobación de leyes que "le dieron a la gestión la posibilidad de tener un endeudamiento para enfrentar el covid, y también logramos tener una ley de Paridad. Estoy convencida que vamos a tener que dar otros debates en la provincia, pero necesitamos también que la agenda de la pos pandemia sea la agenda también del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación".

Del acto participaron Oscar Martínez, Patricia Mounier y Juan González Utges, integrantes de la lista que nuclea a referentes de la Corriente Nacional de la Militancia, el Movimiento Evita y el Frente Renovador. También estuvieron los legisladores provinciales y precandidatos suplentes al Senado nacional, Leandro Bussatto y Lucila De Ponti, y la concejala Norma López.