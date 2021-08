El Gobierno Nacional relanzó en una fábrica ubicada en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, el Programa Ahora 12, al que le incorporó la posibilidad de financiación en 24 y 30 cuotas fijas para adquirir productos de determinados rubros como los de línea blanca. Otro dato saliente es que volverán las 12 cuotas para indumentaria y calzado. El acto estuvo encabezado de forma virtual por el presidente Alberto Fernández, quien aseguró que “consumiendo va a haber un mercado interno que se abra y expanda, y en esa expansión van a ganar empresarios que invierten a riesgo y trabajan, van a ganar los que trabajan y los que consumen”.

De forma presencial estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y la primera precandidata a diputada por PBA, Victoria Tolosa Paz. El programa, según Fernández, es relanzado “con la misma idea que nos llevó al Gobierno y que siempre nos motivó: la de pensar que la Argentina se recupera si produce y recupera trabajo y si el que trabaja tiene la posibilidad de mejorar su consumo. Es un círculo virtuoso permitiendo que mucha gente pueda acceder a bienes que necesita y no lo puede hacer de contado y necesita hacerlo en cuotas de modo razonable”.

La empresa Visuar, ubicada en el Parque Industrial de Cañuelas, fue la elegida para llevar adelante el relanzamiento del Programa que se extenderá hasta el 31 de enero de 2022. Allí, desde temprano estuvieron las máquinas en funcionamiento y los operarios trabajando en una extensa línea de montaje que tenía como producto final heladeras no frost y lavarropas de marca Samsung. Cerca de las 12 del mediodía las máquinas se pararon y los funcionarios, que llegaron a la fábrica en el helicóptero presidencial, la recorrieron y saludaron a los trabajadores junto al titular de Visuar, Alejandro Schwartz y la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi.

“Hoy vemos aquí una reconversión económica, una transformación productiva, que es posible cuando el Estado define un rol apropiado para ayudar a que la economía transite un sendero de generación de empleo y agregado de valor, y cuando hay decisión y capacidad de conducción para hacerlo”, puntualizó Guzmán. Cafiero, a su turno, agregó que “muchos nos proponen volver para atrás, a ese modelo de especulación financiera, pero cuando encontremos la salida y podamos salir de la pandemia tenemos que avanzar y desplegar la agenda para poner de pie a la Argentina productiva”.

En la misma línea, Kulfas destacó que “desde que inició el gobierno se han producido en la Argentina 900 anuncios de inversión por 34 mil millones de dólares. Cerca de la mitad fueron de firmas extranjeras, y la otra mitad de empresas nacionales”. Sobre el Ahora 12 expresó que "la idea es fortalecer el consumo en una etapa de salida de la segunda ola. La producción y el trabajo son los ejes centrales que dinamizan la economía y por eso apostamos a ellos".



Las novedades del Ahora 12 son que se podrán adquirir productos de línea blanca (aires acondicionados, climatizadores de aire o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers) en 30 cuotas. A su vez, se agregan 24 cuotas para materiales y herramientas para la construcción, muebles para el hogar, bicicletas, colchones, neumáticos, accesorios y repuestos, computadoras, notebooks y tabletas, televisores, monitores y pequeños electrodomésticos.

Alejandro Schwartz, titular de Visuar, destacó que "al contrario de lo que muchos dicen, hay mucha gente que quisiera invertir en la Argentina. Hay que involucrarse como empresarios para que nosotros y otros sigan invirtiendo en nuestro país. Entendemos que el crecimiento social es colectivo y tenemos confianza en que políticas como estas ayudan. Hay que generar más trabajo para que las personas puedan consumir más y poder dar más empleo. Ese es el círculo virtuoso".



Sobre las nuevas cuotas para indumentaria y calzado el presidente indicó que "espero que los textiles no aprovechen para aumentar los precios". En diálogo con Página12 Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria indicó que "era imprescindible poner en marcha el Ahora 12 para indumentaria y calzado porque venimos de una crisis que está afectando a nuestra industria causada por el gobierno anterior y agravada por la pandemia. El programa es un aliciente imprescindible para que se pueda desarrollar el consumo y aumentar las ventas". Sobre el aumento en los precios, especificó que "no depende de nosotros, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para que no suban".

Paula Español, quien también estuvo en el acto y se desempeña como titular de la Secretaría de Comercio que lleva adelante el programa, subrayó que “la decisión de ampliar la financiación a 12 cuotas fijas para calzado e indumentaria la tomamos pensando en el beneficio de las y los consumidores. Este es uno de los rubros que mayor demanda tiene y, además, es generador de puestos de trabajo. Decidimos incluirlo pensando en la reactivación del país, con la convicción de que son el consumo, la producción y el empleo los que hacen girar la rueda de la economía”.

Bruno Drobeta, vicepresidente de Samsung Argentina, aseguró a este diario que el programa Ahora 12 "sin dudas es positivo". "Está 100 por ciento comprobado que el mejor acceso al financiamiento para el cliente repercute de forma directa en un mercado más grande. Eso también permite que el consumidor pueda acceder a un producto mejor, por lo tanto, la combinación es ideal y genera un ciclo virtuoso".

Además de empresarios, participaron del acto representantes sindicales. En conversación con Página12, Antonio Caló, secretario general de la CGT y de la UOM, puntualizó que "programas como éste demuestran que el proyecto del gobierno es el de ayudar a los que menos tienen y ponerles plata en el bolsillo para que compren lo necesario. Las fábricas de línea blanca están trabajando al 100 por ciento y con las 30 cuotas eso se va a reforzar". Por último, comentó que el gremio que dirige creció 20 mil trabajadores en los últimos siete meses. "Después de la pandemia, que la economía se esté reactivando como lo está haciendo es un aliciente", aseguró.

También participaron de forma presencial la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, y distintos intendentes de la provincia de Buenos Aires. De forma virtual estuvieron los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saa; de Santa Fe, Omar Perotti; de Tucumán, Juan Manzur; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo. Por parte del gobierno provincial llamó la atención la ausencia del precandidato a diputado, Daniel Gollan, y tampoco estuvo presente el gobernador Axel Kicillof. En representación asistió el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.