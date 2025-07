Desde Concepción del Uruguay

Había dominado en la clasificación del sábado y también en la series de este domingo, por eso no resultó extraño que el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se impusiera de punta a punta en la final del Turismo Carretera que se disputó en el autódromo de Concepción del Uruguay -donde ya había ganado en 2022- con una gran afluencia de público. La victoria -primera para la marca del moño en las ochos fechas que lleva el campeonato-, le permitió al piloto del equipo Canning Motorsports cortar una racha seca de 24 carreras, desde que se impuso en 2022 en Rafaela, también con Chevrolet.

A los fanáticos de Chevrolet les dedicó el éxito de la jornada Canapino. "Trabajamos mucho para esto. Sólo tengo palabras de agradecimiento para el equipo y para los que me bancaron en todo este tiempo. Volver a ganar en el TC y pelear un campeonato es muy importante y me motiva para lo que viene. Agradezco también a todos los hinchas de Chevrolet", comentó Canapino antes de subirse al podio que compartió con Germán Todino (Ford Mustang) y Julián Santero (Ford Mustang), quien sigue sin poder ganar pero así y todo alcanzó este domingo la cima en las posiciones del campeonato.

La victoria número 16 en el TC para el arrecifeño, en 232 participaciones, llegó de la mano de una estrategia conservadora. Es que salvo en las dos primeras vueltas, donde el "Gaucho de Rivera" Todino se le puso rueda con rueda, en las 23 vueltas restantes supo regular la diferencia que su auto le daba en cada giro. El triunfo significó también para Canapino el broche de una trilogía de festejos que había comenzado hace tres semanas en el TC Pick Up y se había extendido una semana después en el TC 2000. "Pensé mucho en mi viejo. En la última vuelta y cuando el triunfo estaba cerca, me acordé de sus consejos. Este triunfo llega en un gran momento y me permite entrar la lucha por el campeonato, algo que hace algunas carreras lo veía muy lejos. El auto funcionó de maravillas todo el fin de semana", comentó el vencedor.

Todino apretó a Canapino pero salvo en esas dos primeras vueltas de la carrera, no volvió a tener chances como para sobrepasar y quitarle la punta al arrecifeño. Dos veces ganador en estas tierras, la última el año pasado, el Gaucho de Rivera festejó también la trepada en el campeonato, ya que logró pasar del puesto 16 al 8, para meterse adentro de la zona de clasificación a la Copa de Oro.

También festejó el mendocino Santero el tercer escalón del podio -misma posición que ocupó en la ediciones 2023 y 2024 de la carrera uruguayense- luego de aguantar la presión constante de Marcelo Agrelo (Toyota Camry). Este resultado, de todas formas, le permitió sumar 216,5 puntos para liderar el campeonato superando en apenas 2,5 puntos al uruguayo Mauricio Lambiris (Ford Mustang), de floja performance este fin de semana y que pudo sumar ya que pasó debajo de la bandera a cuadros en la 15ta ubicación; tercero quedó Agrelo, con 208 unidades; cuarto Canapino, con 197.5; y quinto Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), con 189.

La próxima fecha del TC será el 9 y 10 de agosto en el Circuito Internacional Villicum, en San Juan, donde se llevará a cabo el Desafío de las Estrellas, donde la grilla de partida es determinada por sorteo.