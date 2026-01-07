Omitir para ir al contenido principal
Desde su cuenta en Truth Social

Donald Trump arremete contra los miembros de la OTAN y dispara: “Siempre los apoyaremos, aunque ellos no”

Mientras escala la tensión con Noruega y los socios del Tratado del Atlántico Norte por el interés de controlar Groenlandia, el mandatario estadounidense continúa con las amenazas.

Donald Trump
US President Donald Trump Returns to the White House WASHINGTON (United States), 05/01/2026.- US President Donald J Trump returns to the White House in Washington, DC, USA, 04 January 2026. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL (AARON SCHWARTZ / POOL, EFE -/EFE)

Exclusivo para

Fabricas En Crisis

Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas

Empresas en crisis de todos los colores

Por Mara Pedrazzoli
A Colombian soldier stands guard at the border with Venezuela in Villa del Rosario, Colombia on January 6, 2026. US forces killed 55 Venezuelan and Cuban military personnel during their stunning raid to capture Nicolas Maduro, tolls published by Caracas and Havana showed on January 6. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

Luis Caputo

