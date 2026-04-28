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Paulo Dybala se refirió a su futuro en Boca: “Sería bueno...”

El jugador de la Roma respondió a los rumores sobre un posible traspaso en junio próximo y habló del rol de Paredes en la decisión

Leandro Paredes y Paulo Dybala en Roma (Archivo -)

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