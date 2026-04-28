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Boca jugará el sábado

AFA confirmó la programación de la última fecha: ¿qué clubes tienen chance de clasificar?

La organización de La Liga Profesional anunció el cronograma de partidos del próximo fin de semana. Quedan cinco cupos para los 8vos.

boca defensa y justicia NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ABRIL 23: Escena del partido entre Defensa y Justicia ante Boca Juniors, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.FOTO NA:@ClubDefensayJus (noticias argent)

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