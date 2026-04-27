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Economía

Otra empresa que pasa de fabricar a importar. Más de 100 despidos

Electrolux cierra su producción de heladeras

La firma que opera en Rosario producirá solo dos electrodomésticos, y el resto de los productos los traerá de afuera. Con Milei, la economía cada vez más fría.

Bernarda Tinetti
Por Bernarda Tinetti
Electrolux
En marzo había abierto 130 retiros voluntarios. (Redes Sociales)

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