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Mundial de Fútbol 2026

A tres días del segundo partido

La práctica de la Selección: la presencia de Messi, los tocados y las dudas para enfrentar a Austria

Luego de una jornada atravesada por el manejo irrespetuoso de la situación familiar que atraviesa el capitán, el grupo demostró unión y ratificó su fortaleza.

La Selección entrenó en Kansas City IG Argentina

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