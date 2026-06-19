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Sociedad

Magra suba tras el brutal ajuste

El Gobierno otorgó un aumento del 2,10% en las prestaciones básicas de discapacidad

Mientras el Ejecutivo sigue sin cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, se dispuso un incremento basado en la variación del IPC de mayo.

Discapacidad Las personas con discapacidad son uno de los principales blancos del ajuste del Gobierno Archivo -, Archivo -

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