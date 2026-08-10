Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 10 de agosto de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">Por Raúl Dellatorre</span><span style="white-space: pre-wrap;">La habilitación de la operación de empresas aerocomerciales de bajo costo (</span><i><em class="lexical-text-italic" style="white-space: pre-wrap;">low cost</em></i><span style="white-space: pre-wrap;">) en Argentina era, quizás, una apertura del negocio inevitable frente a la tendencia mundial. Pero de la forma que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, con facilidades desmedidas y mal regulado, dio como resultado situaciones como la de Flybondi, casi ausente en la temporada de invierno actual como servicio a los turistas y sancionada en Brasil con la inhabilitación de vender pasajes en ese país para las cuatro rutas que tiene asignadas, por cancelaciones de 4 de cada cinco vuelos programados.</span>