Reparto de dinero, designaciones irregulares y una firma falsificada en LLA Santa Cruz
La fiesta del sobre
La noche de las elecciones del 26 de octubre de 2025, un referente de La Libertad Avanza repartió sobres con dinero en efectivo en el búnker partidario de Caleta Olivia. Hay video. También hay denuncias internas sobre afiliaciones ocultas, fondos sin origen declarado, el nombramiento de la pareja del diputado Jairo Guzmán en un cargo público clave, y una firma falsificada en un documento oficial del partido.