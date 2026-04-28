Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de abril

En las efemérides del 28 de abril sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Idea Vilariño murió el 28 de abril de 2099. (Archivo -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de abril

Los recordatorios de hoy

Ofelia Alicia Cassano, Elena Feldman Ferreyra, Alberto Hojman Trainoff, Irene Diana Wechsler

“Se cortó de cuajo la obra pública en todo el país”

Nueva queja de Gustavo Sáenz a Nación, mientras espera el llamado por la reforma electoral

Por Maira López
Ni libertarios ni saencistas

Vecinos que lograron reactivar la obra en Vaqueros analizan nueva demanda

Exclusivo para

La industria perdió 80 mil empleos en dos años

“La crisis va a ser permanente”

Otra empresa que pasa de fabricar a importar. Más de 100 despidos

Electrolux cierra su producción de heladeras

Por Bernarda Tinetti
Otra firma de indumentaria afectada por la caída de ventas

Owoko va a convocatoria de acreedores

Se puede ver en la plataforma Flow

“El resto bien”, la crisis adulta hecha comedia

Por Emanuel Respighi

El País

Reunión con trabajadores de prensa

Los obispos católicos respaldan a los periodistas de Casa Rosada

Por Washington Uranga
Pidieron la indagatoria de Andrés Vázquez

El colmo de un titular del ARCA: lo acusan de ocultar propiedades en Miami por más de US$2 millones

Por Irina Hauser
Le exigen a los rectores informes de incumplimiento docente

El Gobierno contra la Universidad

Pide la nulidad del fallo y recusa al juez Pesino

Reforma laboral: la CGT denuncia que la jugada del Gobierno incluyó fórum shopping y un juez amigo

Por Luciana Bertoia y Felipe Yapur

Economía

La industria perdió 80 mil empleos en dos años

“La crisis va a ser permanente”

Otra empresa que pasa de fabricar a importar. Más de 100 despidos

Electrolux cierra su producción de heladeras

Por Bernarda Tinetti
La consultora Scentia reflejó una fuerte caída de ventas del 6,1 pro ciento en marzo

Dos años enteros de caída del consumo

Por Leandro Renou
Otra firma de indumentaria afectada por la caída de ventas

Owoko va a convocatoria de acreedores

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de abril

Las familias pagarán los gastos de los operativos

Córdoba multará las amenazas falsas de atentados en escuelas

Junto con la licitación vinieron las protestas

CABA: construirán estacionamientos subterráneos debajo de las plazas

Por Santiago Brunetto
Fue trasladado al Hospital Ramos Mejía

Un hombre cayó desde seis metros sobre un auto en Recoleta

Deportes

Ubeda ya no camina al borde del abismo

Por Daniel Guiñazú
Arrancan las semifinales de la máxima competición europea

Champions League: PSG-Bayern, promesa de gran espectáculo

El equipo de Barros Schelotto no pudo con el de Madelón

Torneo Apertura: Vélez y Unión jugaron un partidazo en Liniers

Boca presenta este martes su equipo de memoria ante Cruzeiro en Brasil

Vuelven las noches coperas por la Libertadores y la Sudamericana