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Verônica Oliveira transforma su experiencia en el trabajo doméstico en una voz por la dignidad y los derechos
Comunicadora y ex trabajadora doméstica utiliza su trayectoria para ampliar el debate sobre la valorización, los derechos y las condiciones de trabajo en Brasil.
Por
Verónica Serpa
28 de abril de 2026 - 11:23
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Verônica Oliveira
“Cuando trabajás seis días por semana, no queda espacio para vivir, estudiar o pensar en cambiar de vida".
(Gentileza -)
Temas en esta nota:
Brasil
trabajo
racismo
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